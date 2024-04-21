Как будут возмещать ущерб от паводков казахстанским фермерам: Минсельхоз опубликовал правила

На особом контроле - Северо-Казахстанская область, где водохранилища заполнены на 100% и приток воды со стороны России в реках Жайык и Есиль

Фото: МЧС РК

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Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В паводкоопасных регионах продолжаются аварийно-спасательные работы, проведение противопаводковых мероприятий и ликвидация последствий паводков, - В паводкоопасных регионах продолжаются аварийно-спасательные работы, проведение противопаводковых мероприятий и ликвидация последствий паводков, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.





МЧС РК





К этому часу вернулись в свои дома 21 494 человека. В эвакопунктах остаются 8 786 человек, из них 3 814 детей. Всего с начала паводка заблаговременно спасено и эвакуировано 118 507 человек, из них 44 407 детей", - проинформировали в МЧС.





По данным ведомства, в центральных и северных регионах РК обстановка стабилизируется, в связи с чем привлеченные силы и средства МЧС возвращаются в пункты постоянной дислокации.





МЧС РК





На особом контроле остаются Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области. Там ожидается приток воды в реках Жайык и Есиль со стороны России.





Остаются подтопленными 5 862 частных жилых дома и 1 065 дворовых территорий в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях", - рассказали в МЧС.





Психологи Центра медицины катастроф МЧС и ДЧС продолжают круглосуточное дежурство с целью оказания экстренной психологической и информационной помощи жителям паводкоопасных регионов. На телефон горячей линии поступило 2 036 звонков. Также медицинские бригады Центра медицины катастроф оказывают жителям необходимую помощь.





МЧС РК





В пострадавшие регионы доставлено 5 029 тонн гуманитарной помощи железнодорожным, автомобильным транспортом и воздушными судами", - говорится в информации.





МЧС РК





На контроле остаются 40 переливов автодорог, 61 размыв автодорог, из них 10 мостов и 51 дорожное полотно. Без транспортного сообщения остаются 44 населенных пункта. Туда доставляются необходимые запасы продуктов питания и медикаментов.





Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 31 942 человека и 4 593 единицы техники, 797 водооткачивающих средств, 325 плавательных средств, 14 воздушных судов служб гражданской защиты.





МЧС РК





Дополнено 20.04.2024, 16.13





О ситуации на водохранилищах страны сообщили в Министерстве водных ресурсов.





По его данным, половодье продолжается в Северо-Казахстанской области. Там два крупных водохранилища полны на 100%. Вода переливается через плотину. Уровень реки Есиль в черте Петропавловска снизился на 28 см, обстановка в регионе остается напряженной.





В Акмолинской области полностью заполнены Астанинское и Селетинское водохранилища, оба объекта работают в штатном режиме.





Также близко к стопроцентному заполнение двух водохранилищ в Актюбинской области (97%), трех - в Карагандинской (98%), и двух - в Костанайской областях (92%). В ЗКО, ВКО и области Абай заполнение водохранилищ составляет от 67 до 85%.





В ЗКО, на границе с Россией, угрозу представляет высокий уровень реки Жайык (899 см).





На объектах продолжаются круглосуточные дежурства, ежечасно проводится мониторинг.



