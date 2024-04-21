20.04.2024, 09:02 55851
Казахстанцам оплатят ущерб за утраченное или пострадавшее из-за паводков имущество первой необходимости Дополнено
Фото: telegram/мажилис РК
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Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Разработать в двухдневный срок алгоритм возмещения ущерба за утраченное либо испорченное из-за паводков имущество первой необходимости поручил вчера профильным министерствам на заседании правительства вице-премьер Канат Бозумбаев.
В перечень такого имущества входят: предметы для хранения и приготовления пищи, предметы мебели для приема пищи, предметы мебели для сна, предметы средств информирования граждан, предметы средств водоснабжения и отопления", - уточнили в правительстве.
Платить компенсацию будут местные исполнительные органы из бюджетных и внебюджетных средств.
Также в течение двух дней будет разработан алгоритм оказания финансовой помощи пострадавшим от большой воды владельцам посевных земель и сельхозтоваропроизводителям.
Дополнено 20.04.2024, 10.05
Свыше 8,8 тыс. казахстанских семей получили господдержку после паводков, сообщает пресс-служба правительства.
Всего принято 16 862 заявки на получение материальной помощи.
На 20 апреля единовременную выплату в размере 100 МРП получили 8 814 семей на сумму около 3,2 млрд тенге. Более 2 тыс. семей получили компенсацию за понесенный материальный ущерб почти на 1 млрд тенге. Объем выплат за павший скот достиг 89 млн тенге", - говорится в информации.
В пострадавших регионах обследовано 3210 жилых домов, по 1969 объектам проведена оценка. На проведение ремонтных работ в 311 домах выделено более 447 млн тенге.
35 семей получили дома и квартиры вместо старого жилья.
Ранее правительство РК опубликовало памятку - на какую помощь от государства могут рассчитывать граждане, пострадавшие от паводков. В частности, каждой пострадавшей семье будет представлена единовременная компенсация в размере 100 МРП. Разрушенные дома будут вновь построены за счет резерва правительства. Оценку ущерба проведут акиматы, сразу как уйдет вода.
На устранение последствий паводков направили часть возвращенных государству активов.
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20.04.2024, 13:06 44256
Лишившимся из-за паводков жилья казахстанцам построят или купят новое
Фото: orda.kz
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Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве промышленности рассказали, как будут восстанавливать жилье пострадавшим от наводнения казахстанцам.
Для проведения ремонтных работ в пострадавших от паводков домах либо привлекут подрядные организации, либо собственники смогут самостоятельно отремонтировать свой дом за счет выплат от государства, рассказала на брифинге в СЦК официальный представитель ведомства Меруерт Ибраева.
Если дом разрушен и не подлежит восстановлению, государство предлагает два пути решения: это строительство нового жилья, а также приобретение готового жилья на рынке недвижимости. При этом у граждан будет возможность выбрать жилье самостоятельно. Здесь стоит добавить, что предусмотрено ограничение по стоимости, не превышающей утвержденного типового проекта", - сообщила Ибраева.
Что касается жителей дачных объектов, если это их единственное жилье, то государство тоже обеспечит его восстановление, включая случаи, когда нет правоустанавливающих документов. Строительство жилья будет проводиться с применением утвержденных типовых проектов уполномоченного органа и акиматов.
В случае отсутствия документов на жилище право собственности будет подтверждено национальной компанией "Қазақстан Ғарыш Сапары", госкорпорацией "Правительство для граждан", органами социальной защиты, внутренних дел и здравоохранения", - подчеркнула представитель ведомства.
По ее словам, разработаны типовые проекты по трем климатическим подрайонам со следующими параметрами:
- одноквартирный жилой дом площадью 80 кв. метров (ориентировочный срок строительства - 1,5 месяца);
- двухквартирный жилой дом площадью 160 кв. метров (ориентировочный срок строительства - 2,5 месяца).
Проекты уже направлены в акиматы для дальнейшей реализации и размещены на портале госэкспертизы для повторного применения на местах. Акиматы на местах определяют земельные участки и скоро начнут работы по привязке проектов к местности с прохождением экспертизы", - сообщила Ибраева.
Напомним, казахстанцам также пообещали оплатить ущерб за утраченное или пострадавшее из-за паводков имущество первой необходимости. Также Минсельхоз сегодня опубликовал правила возмещения ущерба пострадавшим от паводков фермерам.
Ранее в правительстве рассказали, на какую помощь от государства могут рассчитывать граждане, пострадавшие от паводков. В частности, каждой пострадавшей семье будет представлена единовременная компенсация в размере 100 МРП. Разрушенные дома будут вновь построены за счет резерва правительства. Оценку ущерба проведут акиматы, сразу как уйдет вода.
В настоящее время в Казахстане остаются подтопленными 5 862 частных жилых дома и 1 065 дворовых территорий в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Атырауской и Северо-Казахстанской областях.
20.04.2024, 12:08 47121
Паводки в Казахстане: обстановка на 20 апреля Дополнено
Фото: МЧС РК
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Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В паводкоопасных регионах продолжаются аварийно-спасательные работы, проведение противопаводковых мероприятий и ликвидация последствий паводков, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.
К этому часу вернулись в свои дома 21 494 человека. В эвакопунктах остаются 8 786 человек, из них 3 814 детей. Всего с начала паводка заблаговременно спасено и эвакуировано 118 507 человек, из них 44 407 детей", - проинформировали в МЧС.
По данным ведомства, в центральных и северных регионах РК обстановка стабилизируется, в связи с чем привлеченные силы и средства МЧС возвращаются в пункты постоянной дислокации.
На особом контроле остаются Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области. Там ожидается приток воды в реках Жайык и Есиль со стороны России.
Остаются подтопленными 5 862 частных жилых дома и 1 065 дворовых территорий в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях", - рассказали в МЧС.
Психологи Центра медицины катастроф МЧС и ДЧС продолжают круглосуточное дежурство с целью оказания экстренной психологической и информационной помощи жителям паводкоопасных регионов. На телефон горячей линии поступило 2 036 звонков. Также медицинские бригады Центра медицины катастроф оказывают жителям необходимую помощь.
В пострадавшие регионы доставлено 5 029 тонн гуманитарной помощи железнодорожным, автомобильным транспортом и воздушными судами", - говорится в информации.
На контроле остаются 40 переливов автодорог, 61 размыв автодорог, из них 10 мостов и 51 дорожное полотно. Без транспортного сообщения остаются 44 населенных пункта. Туда доставляются необходимые запасы продуктов питания и медикаментов.
Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 31 942 человека и 4 593 единицы техники, 797 водооткачивающих средств, 325 плавательных средств, 14 воздушных судов служб гражданской защиты.
Дополнено 20.04.2024, 16.13
О ситуации на водохранилищах страны сообщили в Министерстве водных ресурсов.
По его данным, половодье продолжается в Северо-Казахстанской области. Там два крупных водохранилища полны на 100%. Вода переливается через плотину. Уровень реки Есиль в черте Петропавловска снизился на 28 см, обстановка в регионе остается напряженной.
В Акмолинской области полностью заполнены Астанинское и Селетинское водохранилища, оба объекта работают в штатном режиме.
Также близко к стопроцентному заполнение двух водохранилищ в Актюбинской области (97%), трех - в Карагандинской (98%), и двух - в Костанайской областях (92%). В ЗКО, ВКО и области Абай заполнение водохранилищ составляет от 67 до 85%.
В ЗКО, на границе с Россией, угрозу представляет высокий уровень реки Жайык (899 см).
На объектах продолжаются круглосуточные дежурства, ежечасно проводится мониторинг.
В правительстве РК казахстанцам пообещали оплатить ущерб за утраченное или пострадавшее из-за паводков имущество первой необходимости. Также Минсельхоз сегодня опубликовал правила возмещения ущерба пострадавшим от паводков фермерам.
20.04.2024, 11:23 48801
Как будут возмещать ущерб от паводков казахстанским фермерам: Минсельхоз опубликовал правила
Фото: instagram/rustam_zhumagulov
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Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Правила возмещения ущерба, причиненного паводками сельхозпроизводителям разработали в Министерстве сельского хозяйства.
Оценивать ущерб будут специально созданные комиссии из представителей местных исполнительных органов, органов внутренних дел, Антикора, общественных организаций, предпринимателей НПП "Атамекен" и местных представителей.
Прием заявлений на возмещение ущерба принимается комиссиями в течение 30 календарных дней с момента объявления ЧС", - говорится в проекте правил.
К заявке о возмещении ущерба необходимо приложить копии правоустанавливающего и идентификационного документов на земельный участок.
Документы подаются через канцелярию местного исполнительного органа или в электронном виде на электронный адрес канцелярии акимата, и должны быть рассмотрены в течение 2 рабочих дней со дня подачи, после чего передаются на рассмотрение комиссии.
Члены комиссии в течение 10 рабочих дней проводят осмотр пострадавших от наводнения земельных участков или посевов сельхозкультур или оформляют акт обследования с обязательной фото- и видеофиксацией.
В правилах также прописано:
- Как определяется размер ущерба, в том числе с учетом ранее полученных госсубсидий;
- В течение какого времени производятся выплаты после определения ущерба;
- Как происходит возмещение ущерба в животноводстве и птицеводстве и т.д.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 мая.
Напомним, Казахстан переживает общенациональное бедствие. Из-за паводков в эвакопунктах остаются почти 9 тыс. человек. Во всех пострадавших от паводков регионах РК работают комиссии по оценке ущерба. В правительстве заявили, что казахстанцам оплатят ущерб за утраченное или пострадавшее из-за паводков имущество первой необходимости. Также помощь окажут пострадавшим от паводков предпринимателям. На сегодняшний день господдержку получили свыше 8,8 тыс. казахстанских семей.
20.04.2024, 09:51 53796
Три вице-министра сменились в правительстве
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Новых вице-министров назначили вчера в трех ведомствах Казахстана, сообщает пресс-служба правительства.
Кажкенов Куандык Жумабекович назначен вице-министром промышленности и строительства, Абдышев Батырбек Кадырбекович - вице-министром по чрезвычайным ситуациям, Коняшкин Ростислав Анатольевич - вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности", - говорится в сообщении.
Куандык Кажкенов родился в 1984 году в Кокчетавской области. Окончил Казахский аграрный университет им. С.Сейфуллина, Академию "Кокше".
С 2009 года работал в структуре РГП "Госэкспертиза", с 2021 года возглавлял предприятие.
Батырбек Абдышев родился 19 июня 1977 года в Актюбинской области. Окончил Высшее пограничное командное училище Вооруженных Сил РК.
В разные годы работал в специальных государственных органах, в том числе в рядах Комитета национальной безопасности.
Ростислав Коняшкин родился в 1989 году в Таразе. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева.
В разные годы работал в информационно-коммуникационной сфере, НАО "Правительство для граждан", Фонде поддержки исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта. С 2021 года возглавлял АО "Национальные информационные технологии".
19.04.2024, 20:31 81311
Президент РК назначил председателей ряда судов
Токаев подписал шесть указов.
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал шесть указов, которыми были назначены председатели четырех региональных судов, а также Военного суда и судебной коллегии Верховного суда, сообщает пресс-служба ВС РК.
На должность председателя судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда назначена судья Верховного суда Назгуль Рахметуллина.
На должность председателя суда Шымкента назначен Адилхан Шайхисламов с освобождением от должности председателя судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны.
На должность председателя Алматинского областного суда назначен судья Верховного суда Талгат Ибрашев Талгат.
На должность председателя Военного суда назначен Галымжан Насирдинов с освобождением от должности председателя судебной коллегии по гражданским делам Военного суда.
На должность председателя Мангистауского областного суда назначен Ербол Рахимбеков с освобождением от должности председателя суда Шымкента.
На должность председателя Туркестанского областного суда назначен Айдос Султанов с освобождением от должности председателя судебной коллегии по уголовным делам Туркестанского областного суда.
19.04.2024, 19:16 84336
Антитеррористические учения проходят в Семее и Алматы
Отработаны вопросы оперативного реагирования
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Алматы. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Антитеррористические учения проводятся в Семее, а 20 апреля учения пройдут в Алматы.
По информации Абайского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом, 19 апреля в Семее проводятся антитеррористические учения. В ходе учений отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении. В этих целях предусмотрены определенные ограничительные меры, в том числе по движению автотранспорта.
20 апреля на территории Медеуского района Алматы, во Дворце Республики с 05.00 до 10.00 пройдут плановые антитеррористические учения.
В Антитеррористическом центре сообщил, что цель учения - отработка навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей.
19.04.2024, 18:48 86071
Токаев ратифицировал поправки в Договор о Евразийском экономичеcком союзе
Протокол подписан 25 мая 2023 года в Москве
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства подписан закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономичеcком союзе от 29 мая 2014 года", сообщает пресс-служба Акорды.
Протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе подписан 25 мая 2023 года в Москве.
Протокол направлен на устранение существующих пробелов в действующем праве Евразийского экономического союза, которые касаются вопросов технического регулирования, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, защиты прав потребителей, нетарифного регулирования и государственных закупок.
19.04.2024, 18:00 64851
В Казахстане запретят вейпы: Токаев подписал закон
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения", сообщает Акорда.
Закон направлен на реализацию поручений президента Республики Казахстан по внедрению системы юридической и финансовой защиты и повышению ответственности медицинских работников, а также по принятию системных мер по профилактике и борьбе с распространением среди молодежи никотиносодержащих веществ", - проинформировали в пресс-службе.
Также законом внедрено страхование профессиональной ответственности медицинских работников.
Отмечается, что приняты поправки, направленные на поддержку медицинских работников:
- предоставлены права на получение в приоритетном порядке мест для их детей в дошкольных организациях по месту жительства, защиту от незаконного вмешательства и воспрепятствования профессиональной деятельности, уважительное отношение к профессии, прохождение воинской службы по медицинской специальности или отсрочку от призыва на воинскую службу;
- установлена государственная награда - почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері";
- для освобождения от предоставления излишней отчетности и информации уполномоченный орган в области здравоохранения будет теперь утверждать перечень документации, обязательной для заполнения медицинскими работниками;
- медицинским работникам остродефицитных специальностей, прибывшим на работу в сельскую местность на срок не менее 5 лет, будет осуществляться единовременная денежная выплата в стократном размере минимальной зарплаты.
Кроме того, законом установлен запрет на продажу, распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также на их рекламу.
Напомним, еще в июле прошлого года правительство Казахстана приняло решение о полном запрете вейпов. С депзапросами на эту тему к правительству неоднократно обращались депутаты. Также вопрос о вреде вейпов поднимало Министерство здравоохранения. В октябре 2022 года ведомство даже публиковало законопроект о запрете вейпов, однако тогда он не нашел поддержки.
По данным Министерства финансов, за последние два года оборот вейпов вырос в 300 раз. Потребление вейпов детьми и подростками за несколько лет выросло в разы. За 2,5 года в Казахстан было ввезено порядка 3 млн штук вейпов.
Социальный эксперимент, проведенный в Алматы, показал, что подростки могут беспрепятственно купить вейпы в табачных магазинах без предъявления документов, подтверждающих возраст.
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