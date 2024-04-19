В Казахстане на устранение последствий паводков направили часть возвращенных государству активов

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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на устранение последствий паводков направили часть возвращенных государству незаконно приобретенных активов, - В Казахстане на устранение последствий паводков направили часть возвращенных государству незаконно приобретенных активов, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры страны.





В доход государства обращены активы на 24 млрд тенге. Комитетом по возврату активов пополнен специальный государственный фонд на 2,2 млрд тенге. В соответствии с поручением президента страны, указанные денежные средства направлены на устранение последствий паводков", - проинформировали в пресс-службе.





Также отмечается, что в дальнейшем средства также будут направлены на соцпроекты в пострадавших регионах.





Напомним, в населенных пунктах восьми областей Казахстана работают специальные комиссии по оценке и возмещению материального ущерба гражданам в результате масштабного стихийного бедствия.





Граждане, чье имущество пострадало в результате паводка, согласно алгоритму могут в течение 30 календарных дней со дня возникновения ЧС обратиться с заявлением о возмещении материального ущерба.