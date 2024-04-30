Казахстанцы в российских тюрьмах не привлекались к военным действиям на Украине - МИД  

Такое возможно в случае повышения уровня воды в реках Шу, Талас и Аса

Фото: 24KZ

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Тараз. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области под угрозой подтопления находятся 42 населенных пункта, - В Жамбылской области под угрозой подтопления находятся 42 населенных пункта, сообщает 24KZ.





По словам специалистов департамента ЧС, такое возможно в случае повышения уровня воды в реках Шу, Талас и Аса. Спровоцировать это могут сильные дожди.





По данным телеканала, допустимый объем Терс-Ащыбулакского водохранилища составляет 158,5 миллиона кубометров воды. Сейчас оно заполнено на 97%. Чтобы не допустить перелива, воду сбрасывают в реку Аса. Обычно скорость сброса не превышает 15 кубометров воды в секунду, но в настоящее время ее увеличили до 40. По словам специалистов, делают это, чтобы избежать разлива водохранилища.





Ситуация взволновала владельцев домов, расположенных вблизи водоема Жамбылского района. Они говорят, что 7 лет назад вода, вышедшая из берегов реки Аса, подтопила дворы. Поэтому сельчане опасаются повторения.





Из года в год вода приближается к селу, и мы боимся оказаться подтопленными. Здесь необходимо основательно укрепить берега, чтобы они препятствовали разливу реки. Сейчас идут дожди, и уровень воды может повыситься", - говорит житель села Байтерек Курманбек Есимбеков.





Угрозу возможного подтопления населенных пунктов от реки Аса специалисты департамента ЧС не отрицают. Это может произойти из-за сильных дождей. В регионе было объявлено штормовое предупреждение.





Прогнозируются большие осадки, то есть выше нормы. В этом случае, возможно, с водохранилища Терс-Ащыбулак пойдут выбросы воды в повышенных кубических сантиметрах. Тем самым угрожая подтоплению 4 населенных пунктов Жамбылского района. Проводится ежедневный мониторинг по наполняемости гидротехнических сооружений, расположенных на территории нашей области. Общая наполняемость всех гидротехнических сооружений области составляет 87%", - сказал и.о. начальника управления департамента ЧС Дархан Жапаров.





Паводкоопасные участки Жамбылского района обследовала рабочая группа. Специалисты рекомендовали местным исполнительным органам укрепить берега. Между тем из-за повышения уровня воды в реках Шу, Талас и Аса сохраняется опасность подтопления 42 населенных пунктов, расположенных рядом с ними. Состояние водоемов и водохранилищ региона на особом контроле специалистов.