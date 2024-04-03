Жесткое избиение подростка в Туркестанской области: возбуждено уголовное дело  

На скамье подсудимых также оказался и главный специалист организации

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Павлодар. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 2 апреля, уголовное дело по факту получения взятки в значительном размере путем вымогательства рассмотрено городским судом № 2, сообщает " - Во вторник, 2 апреля, уголовное дело по факту получения взятки в значительном размере путем вымогательства рассмотрено городским судом № 2, сообщает " Павлодар-онлайн"





Из материалов дела известно, что 29 июня 2023 года директор павлодарского филиала "КазАвтоЖола" А.М. и главный специалист Ө.З. вымогали деньги у подрядчика, угрожая не подписать акты выполненных работ и расторгнуть договор по обслуживанию автомагистрали Павлодар - Астана. В итоге они получили от подрядчика 4 миллиона тенге.





Также директора организации обвинили в злоупотреблении полномочиями.





Подсудимые вину не признали полностью и просили оправдать. Судом назначено А.М. - восемь лет лишения свободы, а Ө.З. - семь лет лишения свободы.





По факту злоупотребления должностными полномочиями А.М. оправдан в связи с недоказанностью участия в преступлении.





Приговор в законную силу пока не вступил.