Юристы указали на бездействие и признаки укрывательства тяжкого преступления в Бостандыкском РОВД Алматы
Фото: Кадр из видео
Алматы. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Правозащитники заявили о бездействии и укрывательстве тяжкого преступления в Алматы. Несмотря на наличие доказательной базы, подозреваемые в жестоком избиении молодых людей остаются на свободе, следственные действия не проводятся.
Со стороны следственных и надзорных органов наблюдается бездействие в досудебном расследовании, следствие и прокуратура не квалифицируют тяжкие телесные повреждения по статье 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) согласно заключению судмедэкспертизы, нанесенные группой лиц по предварительному сговору. Следователь Бостандыкского РОВД капитан полиции Құдратіллаев Н. затягивает проведение следственных действий, и прокуратура Бостандыкского района не осуществляет надлежащего надзора по делу о нападении уличной криминальной группы на молодых людей, пытавшихся прекратить избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега", игнорируя доводы адвоката и потерпевших, сообщил корреспонденту агентства адвокат пострадавшей стороны.
По делу о нанесении тяжких телесных повреждений по предварительному сговору наблюдаются признаки укрывательства тяжкого преступления со стороны Бостандыкского РОВД и районной прокуратуры, так как с момента выхода судебно-медицинской экспертизы 10 января 2024 года прошло более 20 дней, притом что судмедэкспертиза установила нанесение тяжких телесных повреждений, а полицией и районной прокуратурой следственные действия не проводятся. Все подозреваемые находятся на свободе, мера пресечения для них не избрана, очных ставок и других мероприятий с участием пострадавших и свидетелей не производится", - сообщил адвокат пострадавших.
По информации адвоката, "в распоряжении следствия имеются видеозаписи с камер наблюдения, материалы видеофиксации, съемки многочисленных свидетелей со смартфонов, есть все необходимые доказательства персонального участия каждого из участников нападения и умышленного нанесения тяжких повреждений, при этом никакого расследования обстоятельств дела, вызова подозреваемых, пострадавших, свидетелей не производится, внятных объяснений от следователя и прокурора получить не удается, каждый день ответы на запросы переносятся и откладываются, а дело о тяжком преступлении остается на прежнем месте, то есть, без рассмотрения и следственных действий".
Как сообщалось ранее, трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. В результате тяжкие телесные повреждения умышленными ударами по глазам нанесены одному из защитников женщины - молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Следствие по данному делу практически не ведется 10 месяцев.
Адвокат потерпевших отметил, что после судебно-медицинской экспертизы будет определяться степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего.
По степени тяжести будет меняться квалификация. На сегодняшний день дело возбуждено по хулиганским действиям. По предварительному обследованию судмедэксперта уже ставится вопрос о тяжком, соответственно, квалификация должна быть по статье 106 УК РК (Нанесение телесных повреждений)", - проинформировал адвокат.
Также адвокат заявил о некорректных высказываниях следователя капитана полиции Құдратіллаева Н. в адрес потерпевшей стороны.
Напомним, одно из самых резонансных преступлений произошло в ноябре 2023 года - в результате бытового насилия, от побоев погибла молодая женщина. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Президент Казахстана поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
Как подчеркнул глава государства в ходе расширенного заседания коллегии министерства внутренних дел, полиция играет важную роль в укоренении в стране принципа "Закон и Порядок".
Борьба с преступностью и охрана общественного порядка - важнейшая задача, требующая огромной ответственности. Каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности. Для этого правоохранительная система должна работать слаженно и эффективно. Прежде всего, в стране должны неукоснительно выполняться требования закона. Любой, кто нарушит закон, должен быть наказан", - заявил президент.
Он подчеркнул, что деструктивная идеология представляет большую угрозу, особенно для молодого поколения, которое "идет на поводу сомнительных идей и следует за псевдогероями". В социальных сетях распространяются материалы, подталкивающие молодежь к незаконным действиям.
Есть даже те, кто возводит в кумиры лиц, открыто попирающих законы. Наши граждане должны выступать против беззакония, а это значит, что нам нужен сильный иммунитет к любым правонарушениям. Мы должны противодействовать попыткам оправдания деструктивного, асоциального поведения и не допускать правового нигилизма. Уважение к закону должно восприниматься как одно из основных качеств ответственного гражданина. Это общая задача не только государственных органов, но и всех граждан. Одним словом, обеспечение верховенства закона и порядка - главное условие построения Справедливого Казахстана", - подчеркнул глава государства.
В своем выступлении глава государства обратил внимание, что в последнее время участились факты совершения преступлений и самим представителями правоохранительных органов.
Полиция всегда должна быть примером для народа. Только тогда люди поверят в полицию и будут рассчитывать на нее. К сожалению, мы не можем сказать, что это относится ко всем стражам порядка. Выявляются сотрудники, совершившие серьезные преступления. В последнее время такие факты даже участились. Ни в коем случае нельзя допускать и оправдывать такие действия. Подобные случаи перечеркивают огромную работу всего личного состава. От таких лиц, подрывающих авторитет государственной власти, нужно избавляться. Следует также дать оценку и руководителям, неспособным либо нежелающим обеспечить соблюдение дисциплины подчиненными", - отметил президент.