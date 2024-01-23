Деструктивная идеология представляет большую угрозу для молодого поколения - Токаев Дополнено
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел подчеркнул, что низкая правовая грамотность ведет к серьезным негативным последствиям, сообщает Акорда.
По словам президента, низкая правовая грамотность тормозит развитие страны и отражается на имидже государства.
Вандализм в общественных местах является тому подтверждением. Большую угрозу представляет деструктивная идеология, особенно для молодого поколения, которое идет на поводу сомнительных идей и следует за псевдогероями. В социальных сетях распространяются материалы, подталкивающие молодежь к незаконным действиям. Есть даже те, кто возводит в кумиры лиц, открыто попирающих законы. Наши граждане должны выступать против беззакония, а это значит, что нам нужен сильный иммунитет к любым правонарушениям. Мы должны противодействовать попыткам оправдания деструктивного, асоциального поведения и не допускать правового нигилизма. Уважение к закону должно восприниматься как одно из основных качеств ответственного гражданина. Это общая задача не только государственных органов, но и всех граждан. Одним словом, обеспечение верховенства закона и порядка - главное условие построения Справедливого Казахстана", - подчеркнул глава государства.
В ходе выступления президент также сообщил, что поправки в Уголовный кодекс РК по вопросам семейно-бытового насилия будут приняты в ближайшее время. По его словам, превентивная работа здесь играет не менее важную роль, чем оперативное реагирование и справедливое наказание.
Также Токаев обратил особое внимание на обеспечение безопасности детей. В частности, в прошлом году на 22% увеличилось количество преступлений против несовершеннолетних. Президент указал на необходимость усилить профилактическую работу, в том числе совместно с руководством школ.
Важнее всего жизнь, судьба и здоровье молодого поколения. Поручаю правительству тщательно проанализировать вопрос защиты детей от насилия и принять конкретные меры. Подростки не должны бездельничать. Необходимо способствовать тому, чтобы они уделяли больше внимания творчеству и спорту. Детей нужно приобщать к труду, привлекать к волонтерской деятельности. В этом деле недопустимо очковтирательство", - указал глава государства.
Также он потребовал усилить борьбу с распространением наркотиков.
Я несколько раз давал поручения по данному вопросу. Однако серьезных результатов нет. Доступность синтетических наркотиков и их стремительное распространение ведут к росту наркомании среди молодежи. Нужно широко разъяснять опасные последствия наркозависимости. Полиция должна активно бороться с производством, продажей и распространением наркотиков. Надо прекратить кампанейщину и работу только ради статистики", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Вместе стем поручено поставить заслон киберпреступности и интернет-мошенничеству.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев призвал соблюдать права лиц, отбывающих наказание. По его мнению, тюрьма - это не только место наказания виновного, но и учреждение, после которого человек не должен возвращаться на криминальный путь.
Дополнено 22.01.2024, 16.50
Распоряжением главы государства Мустабеков Аскар назначен начальником Национального университета обороны Республики Казахстан. Ранее занимавший этот пост Альчекенов Лут освобожден от должности.
Напомним, в 2023 году в стране выявлено около 80 тысяч пользователей Сети из числа молодежи, состоящей в деструктивных сообществах, в их числе почти 6000 - до 18 лет.