КНБ: порядка шести тысяч подростков состоят в деструктивных сообществах в Казахстане

Активная диджитализация невольно создала условия для переноса пропагандисткой деятельности идеологов терроризма и экстремизма в интернет

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Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане около 6 тысяч человек до 18 лет состоят в деструктивных сообществах, сообщил на на 40-м заседании Совета РАТС Шанхайской организации сотрудничества в Астане заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Руслан Сейсембаев.





По словам Сейсембаева, активная диджитализация невольно создала условия для переноса пропагандисткой деятельности идеологов терроризма и экстремизма в интернет, и сегодня она "выступает основным фактором радикализации молодежи".





Спикер пояснил, что в цифровой среде выстроена разветвленная сетевая инфраструктура, которая используется международными террористическими организациями для оказания деструктивного информационно-пропагандистского психологического воздействия на население.





К сожалению, наиболее уязвимой и подверженной воздействию террористической угрозы является молодежь… Только в текущем году в Казахстане выявлено около 80 тысяч пользователей сети из числа молодежи, состоящей в деструктивных сообществах, в их числе почти шесть тысяч до 18 лет", - проинформировал зампредседателя КНБ.





Он отметил, что для решения этой проблемы требуется поступательное развитие РАТС ШОС в направлении информационно-пропагандистского противодействия терроризму.





Согласно оценкам экспертов, добавил Сейсембаев, в интернете насчитывается до 10 тысяч функционирующих экстремистских электронных площадок. Через соцсети и мессенджеры создается обмен данными, распространение экстремистских материалов, а также управление террористической деятельностью.



