29.04.2024, 15:11 81071
Проект "Народный контроль": казахстанцы могут сообщить о недостатках на республиканских трассах
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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 29 апреля в Казахстане стартует широкомасштабный проект "Народный контроль" по качеству автомобильных дорог республиканского значения, инициированный Министерством транспорта Республики Казахстан совместно с АО "НК "КазАвтоЖол", сообщили в пресс-службе Минтранспорта РК.
В рамках проекта каждый житель страны может присоединиться к общественному контролю за строящимися дорогами республиканского значения. Министерство транспорта обеспечивает оперативное реагирование на обнаруженные проблемы и недостатки, проводя их устранение в кратчайшие сроки.
Чтобы принять участие в проекте, необходимо оставить заявку, позвонив на бесплатный номер сall-центра 1403. При регистрации потребуется указать ФИО, контактные данные, а также область и населенный пункт проживания. Графики выездов на объекты можно увидеть на официальном сайте АО "НК "КазАвтоЖол", - уточнили детали в ведомстве.
Между тем проекта по контролю за качеством дорог местного значения пока не существует. Притом что качество дорог в городах и регионах вызывает большие претензии населения. В частности, по словам начальника юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петра Кодаша, только в 2023 году поступило свыше 30 тысяч официальных обращений и жалоб на состояние автомобильных дорог.
Местные акиматы повсеместно принимают улицы и трассы в эксплуатацию, несмотря на колоссальные недочеты, недоделки", - подчеркнул юрист.
По его словам, "проблема в первую очередь складывается ввиду отсутствия полной ответственности непосредственно перед гражданами". Эксперт считает, что начать нужно с проведения полной, всесторонней диагностики и паспортизации всех участков местных дорог в стране, чтобы оценить их общее состояние и выявить слабые места.
Пользователи активно делятся фотографиями и видео городских улиц. Также в редакцию Kazakhstan Today неоднократно поступали жалобы на раскопки на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира.
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29.04.2024, 16:52 74776
Казахстанцы в российских тюрьмах не привлекались к военным действиям на Украине - МИД
В РФ около десяти граждан Казахстана находятся под следствием
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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан опровергли распространившуюся информацию об участии заключенных в Российской Федерации казахстанцев в военных действиях на Украине.
Появляется информация о том, что якобы граждане Казахстана, которые находятся под следствием либо уже сидят в российских тюрьмах, насильно забираются на военные действия в сторону Украины. Это неправда. Ни один гражданин Казахстана, который отбывает наказание в российской тюрьме, не был привлечен на военные действия. Я могу это стопроцентно гарантировать", - заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
Он добавил, что, по данным МИД, около 10 граждан Казахстана находятся под следствием в России.
Они нашли работу в телеграм-каналах и соцсетях - детали их родственники знают. Консул следит за правомерностью всех предъявленных обвинений. Хочу предупредить молодых ребят, которые находят работу в соцсетях, - будьте очень внимательными, прежде всего нужно думать о своей безопасности", - заключил Айбек Смадияров.
Ранее Смадияров прокомментировал попытку вербовки казахстанского студента за рубежом.
29.04.2024, 08:46 106961
Из Сианя в Алматы запустят пассажирский поезд
Фото: Пассажирские перевозки
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Алматы. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Из Сианя (КНР) в Алматы запустят пассажирский поезд. Вопросы организации запуска международного туристического пассажирского поезда обсудили в ходе рабочей встречи руководители АО "НК "КТЖ", АО "Пассажирские перевозки" и делегации правительства города Сианя.
Курсирование туристического поезда будет осуществляться через пограничный переход Хоргос - Алтынколь по расписанию пассажирского поезда № 103/104 сообщением Урумчи - Алматы-2", - сообщили в АО "Пассажирские перевозки".
Отмечается, что на станции Алматы-2 состав будет находиться несколько дней. За это время казахстанская сторона обеспечит меры безопасности и помощь в организации культурных мероприятий на железнодорожном вокзале для пассажиров.
Напомним, с прошлого года между Казахстаном и Китаем начал действовать взаимный 30-дневный безвизовый режим.
29.04.2024, 08:33 108731
В Жамбылской области под угрозой подтопления находятся более 40 населенных пунктов
Фото: 24KZ
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Тараз. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области под угрозой подтопления находятся 42 населенных пункта, сообщает 24KZ.
По словам специалистов департамента ЧС, такое возможно в случае повышения уровня воды в реках Шу, Талас и Аса. Спровоцировать это могут сильные дожди.
По данным телеканала, допустимый объем Терс-Ащыбулакского водохранилища составляет 158,5 миллиона кубометров воды. Сейчас оно заполнено на 97%. Чтобы не допустить перелива, воду сбрасывают в реку Аса. Обычно скорость сброса не превышает 15 кубометров воды в секунду, но в настоящее время ее увеличили до 40. По словам специалистов, делают это, чтобы избежать разлива водохранилища.
Ситуация взволновала владельцев домов, расположенных вблизи водоема Жамбылского района. Они говорят, что 7 лет назад вода, вышедшая из берегов реки Аса, подтопила дворы. Поэтому сельчане опасаются повторения.
Из года в год вода приближается к селу, и мы боимся оказаться подтопленными. Здесь необходимо основательно укрепить берега, чтобы они препятствовали разливу реки. Сейчас идут дожди, и уровень воды может повыситься", - говорит житель села Байтерек Курманбек Есимбеков.
Угрозу возможного подтопления населенных пунктов от реки Аса специалисты департамента ЧС не отрицают. Это может произойти из-за сильных дождей. В регионе было объявлено штормовое предупреждение.
Прогнозируются большие осадки, то есть выше нормы. В этом случае, возможно, с водохранилища Терс-Ащыбулак пойдут выбросы воды в повышенных кубических сантиметрах. Тем самым угрожая подтоплению 4 населенных пунктов Жамбылского района. Проводится ежедневный мониторинг по наполняемости гидротехнических сооружений, расположенных на территории нашей области. Общая наполняемость всех гидротехнических сооружений области составляет 87%", - сказал и.о. начальника управления департамента ЧС Дархан Жапаров.
Паводкоопасные участки Жамбылского района обследовала рабочая группа. Специалисты рекомендовали местным исполнительным органам укрепить берега. Между тем из-за повышения уровня воды в реках Шу, Талас и Аса сохраняется опасность подтопления 42 населенных пунктов, расположенных рядом с ними. Состояние водоемов и водохранилищ региона на особом контроле специалистов.
28.04.2024, 17:00 155171
В Астане торжественно открыли строительство депо ЛРТ
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане китайская компания China Construction Sixth Bureau возобновила строительство 18,34 километра линии ЛРТ, включая 9 станций и 14 участков. В столице состоялась торжественная церемония открытия строительства депо легкорельсового транспорта, передает корреспондент агентства.
ЛРТ будет соединять международный аэропорт Астаны с новым железнодорожным вокзалом через станции Университета Назарбаева, ЭКСПО, МФК Абу-Даби Плаза, Министерства обороны, Акорды, Национального центра информационных технологий, Центрального концертного зала и Национального музея. Общая длина маршрута составит 22,4 километра", - сообщил руководитель компании Лин Лигуан.
В компании China Construction Sixth Bureau уточнили, как планируется строительство объектов магистрали и как будет выглядеть "новая транспортная система города Астаны ЛРТ": 1-я очередь начинается от международного аэропорта на юге и достигает нового железнодорожного вокзала на севере, что делает ее ключевой линией городского железнодорожного транспорта, соединяющей северо-восток с юго-западом.
Депо ЛРТ площадью 16,2 гектара будет построено на северном участке международного аэропорта на улице Кабанбай батыра. В депо будут расположены производственно-бытовые здания, включая мойку вагонов, ремонтно-сборочный цех, локомотивное депо, инженерный гараж, мастерскую по комплексному обслуживанию, склад материалов, котельную, станцию очистки сточных вод и другие объекты, отметили в China Construction Sixth Bureau.
Сегодня мы наблюдаем начало строительства основного, можно сказать, комплекса проекта ЛРТ - здания депо. Депо будет оказывать полный спектр услуг для подвижного состава и в целом для системы. От мойки и ремонта до IT-инфраструктур, то есть это центр управления трафиком. Сердце ЛРТ будет базироваться здесь", - рассказал управляющий директор ТОО CTS Орынбасар Агбаев.
Он сообщил, что 30 декабря 2025 года будет завершено строительство депо. Полностью проект ЛРТ будет введен в опытную эксплуатацию в 2026 году.
В целом по маршруту ЛРТ сегодня курсирует около 100-105 тысяч пассажиров в день. Здесь предполагается увеличение коммерческой скорости. Допустим, если в автобусе коммерческая скорость 10-15 километров, то в ЛРТ это 45 километров, то есть в три раза быстрее", - уточнил управляющий директор ТОО CTS, подчеркнув, что с помощью ЛРТ в день смогут перемещаться до 100 тысяч пассажиров.
После завершения строительства ЛРТ время в пути между конечными станциями сократится почти вполовину, и проект станет наиболее технологичным проектом городского железнодорожного транспорта в Казахстане и во всем регионе Центральной Азии, способствуя модернизации и обновлению транспортной инфраструктуры Казахстана и значительно повышая эффективность передвижения жителей Астаны, что в свою очередь поможет экономическому и социальному развитию высокого качества.
Основная идея ЛРТ - сделать привлекательным общественный транспорт, оставив автомобили. Один состав ЛРТ может заменить 300-400 авто, это благотворно скажется на экологической остановке в Астане. В будущем ожидается развитие пригородных направлений", - заключил Агбаев.
По информации Агбаева, China Construction Sixth Bureau является одной из передовых крупных компаний на территории КНР. У них есть большой опыт крупных проектов в Пекине, Гуанчжоу, Тяньцзине и других крупных китайских городах. Строительство столичного ЛРТ осуществляется совместно с дочерними компаниями China Construction Sixth Bureau.
Бетонные опоры ЛРТ в Астане начали устанавливать еще в 2011 году. Строительство легкорельсовых дорог было прекращено из-за многомиллиардных хищений со стороны подрядчиков и управления пассажирского транспорта столицы.
В 2021 году столичный суд вынес приговор семи подсудимым в деле о хищении средств при строительстве ЛРТ. Однако через полгода приговор отменили и объявили в розыск казахстанских чиновников Талгата Ардана и Каната Султанбекова.
В 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что "Астана LRT" из обычного инфраструктурного проекта превратился в серьезную проблему. В том же году в правительстве приняли решение возобновить строительство ЛРТ, тогда проект профинансировали еще на 20 млрд тенге.
28.04.2024, 10:50 172916
Уровень воды на реке Урал вновь повысился
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Атырау. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На реке Урал в Атырауской области снова повысился уровень воды, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям региона.
Из-за поступления воды из Западно-Казахстанской области на трех участках реки Урал зафиксирован подъем воды, пишет региональное издание atpress.kz.
На гидропосту река Урал - поселок Индербор уровень на отметке 645 сантиметров, уровень повысился на 19 сантиметров, общий подъем с начала паводка составляет 422 сантиметра", - проинформировали в ДЧС.
По информации департамента, с начала паводкового периода уровень Урала повысился более чем на 4 метра.
Ожидается дальнейшее повышение уровня воды. На 28 апреля с Ириклинского водохранилища сброс составляет 192 кубических метра в секунду", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Атырау пик паводков ожидается в начале мая. По информации пресс-службы правительства, после пика паводков в Западно-Казахстанской области паводковый сток движется по руслу реки Жайык в сторону Атырауской области, впадая в Каспийское море.
На реках Кигач и Шароновка в Атырауской области тоже прогнозируют дальнейшее повышение уровня воды.
27.04.2024, 15:15 221956
Шесть насосов ТОО "МАЭК" в Актау изношены на 100%
Требуется 8 миллиардов тенге
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Актау. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На морской насосной второго водоканала установлены 16 циркуляционных насосов, которые были построены еще в советское время. Фактически, подчеркнул генеральный директор ТОО "МАЭК" Кайрат Рахимов, они находятся в критическом состоянии, сообщает Lada.kz.
Определенная работа велась, но, как мы констатируем, из 16 насосов шесть имеют 100-процентный износ и находятся постоянно в ремонте. Один из них полностью выведен из эксплуатации", - сообщил Кайрат Рахимов.
Тем не менее, как отмечает гендиректор предприятия, общая производительность с учетом насосов, находящихся в строю, позволяет полностью покрыть нужды самого комбината. Это в первую очередь приготовление питьевой воды, охлаждение, направление на электрические станции, а также поставку сторонним организациям в лице "КазАзот".
На повестке ТОО "МАЭК", отмечает Кайрат Рахимов, стоит вопрос замены этих циркуляционных насосных. Работы планируется провести на период с 2025 по 2026 годы. Бюджет на эти цели оценивается больше чем в 8 миллиардов тенге.
Ранее сообщалось, что жителям Актау на все лето отключат горячую воду в связи с подготовкой к предстоящему отопительному периоду.
26.04.2024, 15:16 292886
Около 230 гектаров земли возвращены в рекреационную зону в Алматы
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Алматы. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 229 гектаров земли возвращены из жилой зоны в рекреационную. Об этом было сказано в ходе заседания общественного совета Антикоррупционной службы по проблемным вопросам строительства в предгорьях Алматы.
На заседании было озвучено, что к настоящему времени из жилой зоны в рекреационную возвращены 229 га земли, передан в госсобственность земельный участок с сибиреязвенным захоронением, проведена инвентаризация всех водных объектов.
По выявленным в предгорных зонах 54 незаконным объектам вынесено 36 судебных актов в пользу государства, 30 из них вступили в законную силу, 2 незаконных объекта уже снесены, еще 3 ждут сноса.
Также было отмечено, что на рассмотрении мажилиса находится ряд законопроектов, где учтены рекомендации Антикора относительно усиления ответственности ГАСК, наделения МЧС полномочиями по согласованию градостроительных проектов, регламентации отдельных строительных понятий и др.
Летом прошлого года стало известно, что в микрорайоне Горный гигант в Алматы жилые комплексы активно строятся близ сибиреязвенного захоронения.
Ранее сообщалось, что по итогам проверки в 2023 году в Алматы было выявлено более 150 фактов нарушений при застройке, преимущественно в предгорьях.
26.04.2024, 14:13 241526
В Алматы вновь избили женщину
Заведено уголовное дело
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Алматы. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на камеру попало очередное избиение женщины, передает корреспондент агентства.
Очевидцы происшествия записали на камеру, как на крыльце у подъезда многоквартирного жилого дома неизвестный несколько раз пинает стоящую напротив женщину в область живота, а затем наносит ей удар рукой в лицо.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту заведено уголовное дело по статье УК РК "Хулиганство".
Личности участников видео и обстоятельства происшествия устанавливаются. Виновный непременно будет привлечен к ответственности", - заверили в полиции.
Отметим, что в последние месяцы случаи избиение женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. Недавно в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Преступник подвергнут административному аресту. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.
В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.
Житель Павлодара избил беременную супругу брата. Спасти почти доношенного малыша не удалось.
В Актау местный житель напал на жену на глазах у детей.
Один из громких инцидентов произошелв Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
Напомним, 15 апреля закон защите женщин и детей от насилия вступил в силу в Казахстане. Законом вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.
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