В Казахстане начали ликвидацию уличных туалетов при школах

Нур-Султан. 24 декабря. Kazakhstan Today - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о работе по ликвидации пришкольных уличных туалетов, передает корреспондент агентства.

Задача стоит полностью ликвидировать туалеты, которые находятся на улице. Средства будут выделены из местных бюджетов", - сказал Аймагамбетов в интервью журналистам.

Соответствующее поручение было дано руководством правительства. Работа ведется", - отметил министр.

Он также уточнил, что сейчас готовятся сметы расходов, средства для регионов будут выделяться различные, в зависимости от объема работ. "Где-то нужно делать просто септики, где-то необходима полностью система канализации, где-то - дополнительные скважины, специальное оборудование", - пояснил Аймагамбетов.

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