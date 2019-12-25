В Казахстане начали ликвидацию уличных туалетов при школах

Задача стоит полностью ликвидировать туалеты, которые находятся на улице. Средства будут выделены из местных бюджетов", - сказал Аймагамбетов в интервью журналистам.
При этом он отметил, что работа уже началась не только по ликвидации туалетов, но и в целом по обеспечению безопасной среды, в том числе по видеокамерам и охране.
Соответствующее поручение было дано руководством правительства. Работа ведется", - отметил министр.
Он также уточнил, что сейчас готовятся сметы расходов, средства для регионов будут выделяться различные, в зависимости от объема работ. "Где-то нужно делать просто септики, где-то необходима полностью система канализации, где-то - дополнительные скважины, специальное оборудование", - пояснил Аймагамбетов.
Отметим, что пристальное внимание к вопросам безопасности детей во время нахождения в школе связано с трагическим случаем в школе Тараза, где семиклассница подверглась насилию в школьном уличном туалете. После инцидента уволилась глава областного управления образования, к дисциплинарной ответственности привлекли 11 человек. От занимаемых должностей освободили завуча, учителя математики, который отпустил девочку с урока, дежурного в тот день педагога, вахтера и школьного инспектора. Также своей должности лишился аким Тараза. Он был уволен по поручению президента страны.
Кроме этого, в школах Жамбылской области введено дневное и вечернее патрулирование, которое осуществляют сотрудники полиции совместно с представителями администрации школ.
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