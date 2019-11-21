После изнасилования ученицы в школах Жамбылской области вводится дневное и вечернее патрулирование

Тараз. 20 ноября. Kazakhstan Today - После изнасилования девочки в школьном туалете в школах Жамбылской области вводится дневное и вечернее патрулирование, передает Kazakhstan Today.

В целях усиления работы по недопущению преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних на территориях, прилегающих к школам, в дневное и вечернее время сотрудниками полиции совместно с представителями администрации школ организуется патрулирование. Также пересмотрен алгоритм действий школьных инспекторов. Прорабатывается вопрос вывода изображений из школьных камер видеонаблюдения не только в кабинет директора, но и в кабинеты заместителя директора по воспитательной работе и школьного инспектора", - сообщил начальник департамента полиции Жамбылской области Арман Оразалиев на своей странице в Facebook.

Он добавил, что в связи с преступлением в СШ №6 Тараза строгие выговоры объявлены начальникам местной полицейской службы (МПС) управления полиции (УП) Тараза, ОП-2 УП Тараза, отдела МПС ОП-2 Тараза, старшему инспектору по организации работы ювенальной полиции ОП-2 Тараза, а школьный инспектор уволен из органов внутренних дел.

Кроме этого, по поручению акима области Аскара Мырзахметова департаментом полиции Жамбылской области создана рабочая группа по выявлению недостатков в вопросе обеспечения безопасности учеников в школах, в том числе нехватки школьных инспекторов и видеокамер, отсутствия ограждения территорий учебных заведений, оборудования санузлов и других проблем.

Вопросы профилактики и пресечения преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, находятся на моем ежедневном контроле", - подчеркнул Оразалиев.

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