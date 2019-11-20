Тараз. 19 ноября. Kazakhstan Today - В Таразе семиклассницу изнасиловали в школьном туалете, передает Kazakhstan Today.

По информации телеканала КТК , в Таразе прямо во время урока в школьном туалете изнасиловали 12-летнюю девочку. Шокированные происшествием родители, у которых дети также учатся в этой школе, вчера устроили администрации учебного заведения настоящий разбор полётов. Оказалось, что подозреваемый в преступлении засветился на всех камерах, но на подозрительного мужчину просто никто не обращал внимания.

"В здании школы всего один туалет, который к тому же чаще всего закрыт. Поэтому дети вынуждены бегать в уличный. Доступ к нему при этом имеют все прохожие. Туда и отправилась семиклассница, отпросившись с урока географии. Здесь на девочку напал педофил. О происшествии она сама рассказала классному руководителю сразу после преступления. Через два часа насильник был задержан", - говорится в сюжете.

Пострадавшая опознала подозреваемого. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. 38-летний подозреваемый ранее судим за кражу. Семейное положение - не женат", - сообщила пресс-секретарь департамента полиции Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.

Возмущенные родители, которые всерьез опасаются за своих детей, наперебой требовали установить как можно больше камер. Но самое ужасное - камеры в школе работали. И преступника на них четко видно. Вот только видеонаблюдение не спасло от несчастья. Ведь тех, кто должен внимательно следить за мониторами, просто не было на рабочем месте. Это возмутило даже местных чиновников.

"Потому что на работающие камеры никто не обращал внимания. Этот человек пришел в школу, в течение часа ходил, это на всех камерах видно. Но никто не обратил на это никакого внимания", - сказала начальник управления образования Жамбылской области Рахия Турмаганбетова.

Уже известно, что от работы отстранены завуч, вахтер и учительница, которая отпустила девочку с урока и даже не забеспокоилась, когда ребенок не вернулся. На многие вопросы предстоит ответить и директору школы, а также самим сотрудникам полиции.

Сейчас проводится служебное расследование в отношении руководства управления города Тараза, в отношении руководства отдела полиции – 2-го, к которому административно участок этот относится, и непосредственно в отношении школьного инспектора. По школьному инспектору будут приняты очень жесткие меры", - сказал Бауржан Утегенов, первый заместитель начальника ДП Жамбылской области.

Самочувствие пострадавшей врачи оценили как удовлетворительное. Школьный психолог сообщила, что девочка готова вернуться к учебе, если ей перестанут писать гадости в сети и, наоборот, поддержат. Насильнику, в случае если его вина будет доказана, грозит пожизненное лишение свободы.





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