Напавшего на 3-летнюю девочку педофила из Жамбылской области осудили на 20 лет

Жуткое преступление произошло минувшим летом. Соседи тогда рассказывали, что услышали душераздирающие крики девочки. Они доносились из дома местного жителя. Пока мужчины ломали дверь, извращенец пытался сбежать через окно. Однако его поймали, привязали к столбу и вызвали полицию.
Суд признал его виновным и приговорил к 20 годам лишения свободы, а также пожизненно запретил работать с детьми. Кроме этого, осуждённый выплатит потерпевшим 3 миллиона тенге в качестве морального ущерба.
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