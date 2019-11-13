Напавшего на 3-летнюю девочку педофила из Жамбылской области осудили на 20 лет

Тараз. 12 ноября. Kazakhstan Today - Педофила, который надругался над трёхлетней девочкой, приговорили к 20 годам тюрьмы - такое решение вынес специализированный суд по уголовным делам Жамбылской области, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК .

Жуткое преступление произошло минувшим летом . Соседи тогда рассказывали, что услышали душераздирающие крики девочки. Они доносились из дома местного жителя. Пока мужчины ломали дверь, извращенец пытался сбежать через окно. Однако его поймали, привязали к столбу и вызвали полицию.

Суд признал его виновным и приговорил к 20 годам лишения свободы, а также пожизненно запретил работать с детьми. Кроме этого, осуждённый выплатит потерпевшим 3 миллиона тенге в качестве морального ущерба.

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