Жители Жамбылской области поймали и привязали к столбу педофила, напавшего на 3-летнюю девочку

Тараз. 22 июня. Kazakhstan Today - В Жамбылской области задержали предполагаемого педофила, передает Kazakhstan Today.

25-летнего парня подозревают в изнасиловании соседского ребёнка. Жертве всего 3 года. Извращенца поймали местные жители, привязали к столбу и вызвали полицию", - сообщает телеканал КТК .

По словам соседей, за час до происшествия малышка играла с другими ребятами на улице около дома. Как она пропала, никто вспомнить не может. Позже дети услышали душераздирающий крик девочки. Он доносился от соседей. Ребята тут же позвали взрослых.

Пока мужчины ломали двери в доме насильника, он убежал через окно. Но скрыться не удалось. Его задержали местные жители. До приезда полиции парня привязали к столбу. Здоровью 3-летней девочки, по словам врачей, сейчас ничто не угрожает", - говорится в сюжете.

Если будет доказана вина задержанного, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Постановлением Шуского районного суда от 19 июня на подозреваемого дана санкция на арест сроком на два месяца. Подозреваемый обвиняется по статье Уголовного кодекса "Изнасилование заведомо малолетней", - прокомментировала руководитель отдела обеспечения информацией Жамбылского областного суда Динара Кыдыралиева.









Отметим, ранее представители общественности выступили с требованием ужесточить наказание за преступления, связанные с насилием над детьми и женщинами. По данным активистов, только за 9 месяцев 2018 года в РК были изнасилованы 914 женщин, в отношении 204 предпринимались домогательства. Так как изнасилование относится к преступлениям средней тяжести, то виновные по этой статье получают от 3 до 5 лет заключения. Но зачастую виновным удается и вовсе уйти от ответственности.

В мае текущего года педофил пытался изнасиловать семилетнюю девочку в крупном торговом центре Алматы . К счастью, на помощь ребенку своевременно пришли посетители и охранники центра, которые задержали преступника и передали полиции.

В Шымкенте педофил надругался над 9-летней школьницей в населенном пункте Тогус . Девочка возвращалась с тренировки. По дороге изверг затащил ее в заброшенный дом около железнодорожных путей, по которым многие дети ежедневно ходят в школу, и надругался над ней.

В предыдущие годы также неоднократно сообщалось о росте сексуального насилия над несовершеннолетними. По данным казахстанских общественников (на конец ноября 2018 года) в 2018 году изнасилованы 84 ребенка, 88 детей пережили действия сексуального характера, зафиксировано ещё 138 случаев развращения малолетних.

С 2018 года в Казахстане законодательно стало возможным применение к педофилам химической кастрации . Процедура проводится только по приговору суда в отношении лиц, признанных склонными к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних по заключению судебно-психиатрической экспертизы.

Законодательные изменения были внесены в связи с резким ростом изнасилования детей. Один из шокирующих случаев, потрясших весь Казахстан, произошел летом 2016 года в Актау, где была похищена и изнасилована шестилетняя девочка. Ребенка в бессознательном состоянии обнаружили через несколько часов после исчезновения. За жизнь девочки несколько месяцев боролись врачи Республиканского научного центра материнства и детства, куда она была доставлена в крайне тяжелом состоянии. Однако в ноябре девочка скончалась

По данным Генпрокуратуры РК, за пять лет количество зарегистрированных правонарушений в этой сфере возросло в два раза (с 1885 в 2010 году до 3623 в 2014 году).





И сегодня такие факты продолжают регистрироваться практически ежедневно", - сообщил Асхат Даулбаев в бытность генеральным прокурором РК.





Причины сексуальных преступлений обусловлены целым рядом негативных факторов и в первую очередь - общим упадком нравственности. Кроме того, подавляющее большинство таких преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Не последнюю роль играет низкий социальный статус семей, в которых воспитывались пострадавшие дети. Все это усугубляется широкой доступностью в Интернете противоправного контента, культивирующего насилие, жестокость и порнографию.

О необходимости принятия жестких и кардинальных мер в отношении педофилов неоднократно заявляли общественные и политические деятели РК. В частности, сенатор Мухтар Алтынбаев ранее заявлял: "Я считаю, жесткие меры надо применять. Вплоть до химического кастрирования. Какие еще меры есть самые жесткие? Я думаю, надо применять. Вообще, мое мнение: таких людей надо, наверное, уничтожать просто".

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