В Шымкенте педофила приговорили к 18 годам колонии строгого режима

Шымкент. 11 мая. Kazakhstan Today - В специализированном суде по уголовным делам Шымкента вынесли приговор обвиняемому в изнасиловании девочки в поселке Тогус, передает Kazakhstan Today.

Суд признает подсудимого виновным по двум статьям уголовного кодекса: 120, часть 4, и 121, часть 4, и назначает ему наказание - 18 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности", - зачитал приговор Абинур Карабаев.

Такое наказание для подсудимого запросил государственный обвинитель. Сторона потерпевшей девочки с таким сроком не согласна. Адвокат Айман Умарова считает, что 18 лет - это слишком мягкое наказание для человека, который сначала изнасиловал ребенка, а потом еще и совершил в ее отношении действия сексуального характера.

Я не довольна приговором. Он совершил изнасилование малолетнего ребенка с особой жестокостью и помимо этого он совершил еще и действия сексуального характера. Понимаете, за одно из этих правонарушений можно получить столько лет, а он за два получил 18 лет. Я думаю, что мы будем оспаривать решение в части наказания. В остальном, я считаю, что суд был объективен", - рассказала после оглашения приговора Умарова.

По ее словам, все действия насильника были доказаны еще в ходе досудебного следствия.

Я довольна тем, как была собрана доказательная база. Не так важно, признал ли он вину, важно, чтобы были другие доказательства. И я считаю, что в совокупности все доказано. Редко когда бывает, чтобы доказательства были так добыты и ювелирно отработаны. Например, биологическая экспертиза, которая показала следы. Молекулярно-генетическая экспертиза, ведь они даже почву изымали и нашли его следы биологические. Судебно-медицинская экспертиза, которая подтверждает доводы обвинения о том, что это было дважды. То есть было два разных насилия над ребенком: изнасилование и насильственные действия сексуального характера... Там столько ранений было. Бедную девочку зашивали, она до сих пор по врачам ходит", - отметила адвокат.

Она добавила, что пострадавшая девочка в судебном следствии не участвовала. Она все еще переживает случившееся: боится выходить на улицу, с опаской оборачивается и любого человека воспринимает как потенциального врага. Умарова считает, что процесс восстановления ребенка будет длительным.

Подсудимый вначале говорил, что признает вину, потом говорил, что не признает вину, что частично признает вину. Его признание - это только для того, чтобы приговор был более мягкий. А в остальном я не увидела, что он раскаивается, как говорит. Это реально было изнасилование. И скажу, что это абсолютно доказанное уголовное дело", - подытожила Умарова.

Обе стороны намерены оспаривать решение суда в апелляционной инстанции.

По данным общественников, в Казахстане выросло количество случаев сексуального насилия в отношении детей. Как сообщила общественный деятель Дина Смаилова со ссылкой на данные Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК, за три месяца 2019 года 207 детей подверглись сексуальному насилию и развратным действиям.

По информации Загипы Балиевой в бытность ее уполномоченным по правам ребенка в РК, за 9 месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество изнасилований и насильственных действий над детьми выросло на треть: изнасилование со 100 случаев до 133 и насильственные действия сексуального характера с 83 до 108. Это только зарегистрированные факты.

По данным Генпрокуратуры, за 10 месяцев 2016 года в Казахстане от насильников пострадали 183 ребенка. За насильственные преступления против половой неприкосновенности детей в 2016 году осуждено 111 человек.

В апреле 2019 года президент Казахстана подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам, связанным с деятельностью организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка". Документ предусматривает ужесточение ответственности за изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних путем увеличения сроков лишения свободы.

С 2018 года в Казахстане начали применять к педофилам химическую кастрацию. Процедура проводится только по приговору суда в отношении лиц, признанных склонными к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних по заключению судебно-психиатрической экспертизы.

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