Нур-Султан. 28 марта. Kazakhstan Today - Столичный педофил получил 17 лет строгого режима за надругательство над 9-летней девочкой, передает Kazakhstan Today.

Осужденный женат, работал крановщиком в столице. В ноябре прошлого года во время обеденного перерыва он увидел школьницу и последовал за ней до самого дома. Доверчивая девочка впустила в квартиру незнакомца, который представился сантехником. А дальше педофил надругался над 9-летним ребенком, сообщил Первый канал "Евразия"

Назначить ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические и иные должности, связанные с работой с несовершеннолетними, с отбытием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности, исчисляя срок с 27 ноября 2018 года", - зачитал приговор судья столичного специализированного межрайонного суда по уголовным делам Кажымукан Мекемтас.

Как отмечает телеканал, подсудимый был явно недоволен присутствием камер, говорил уверенно, до последнего отнекивался и не признавал свою вину. Однако улики говорили о его виновности.

Это не первое преступление педофила. Он уже отсидел 12 лет за изнасилование, но снова принялся за старое. От химической кастрации извращенца спасло заключение экспертов.

После беседы и по результатам экспертизы специалисты посчитали, что в химической кастрации нет необходимости", - сказал адвокат Нурлан Пернебеков.

О пострадавшей известно немного: ее родители разведены, дочку воспитывает мама. С ребенком работали психологи, сейчас она посещает занятия. Довольны ли приговором родные школьницы, неизвестно.

Осужденный, в свою очередь, планирует подавать апелляцию.

В целом в этом году в Казахстане выделили деньги на химическую кастрацию 88 педофилов. В 2018 году прием препарата, снижающего половое влечение, был назначен двум преступникам, но одному из них решение о химической кастрации было отменено.

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