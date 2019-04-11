15 лет строгого режима получил педофил в Туркестанской области

Туркестан. 10 апреля. Kazakhstan Today - В Туркестанском специализированном межрайонном уголовном суде вынесен приговор в отношении 43-летнего Т. - жителя Сайрамского района, совершившего преступление против половой неприкосновенности малолетнего ребенка, передает Kazakhstan Today.

В ноябре 2018 года, находясь у себя дома в Сайрамском районе, Т. в состоянии алкогольного опьянения пригласил к себе домой малолетнего соседского ребенка. В доме изверг схватил мальчика, затащил его на кровать, снял с него нижнее белье и прижал к себе, пишет Otyrar.kz

В этот момент ребенок стал звать на помощь. Услышав крики, в дом к насильнику прибежала мать мальчика, благодаря чему Т. не смог довести свой преступный умысел до конца.

Суд признал подсудимого виновным по части 3 статьи 24 и части 4 статьи 121 УК РК и назначил ему 15 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

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