Токаев подписал закон, ужесточающий наказание за насилие над детьми

Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам, связанным с деятельностью организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка", передает Kazakhstan Today.

Текст документа публикуется в печати, отметили в пресс-службе президента РК.

Напомним, указанный закон предполагает внесение поправок в шесть кодексов и шесть законов. Вносимые поправки в Уголовный кодекс предусматривают ужесточение ответственности за изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних путем увеличения сроков лишения свободы.

Помимо этого, в Кодекс РК "Об административных правонарушениях" вносится изменение по установлению права должностных лиц уполномоченных органов внутренних дел, образования, социальной защиты населения, контроля в сфере оказания медицинских услуг составлять протоколы об административных правонарушениях за несообщение о противоправных деяниях несовершеннолетними или в их отношении.

Документ также предусматривает включение отчима и мачехи в качестве субъекта преступления по ряду статей Уголовного кодекса за уголовные правонарушения, посягающие на половую неприкосновенность несовершеннолетнего; исключение уголовной ответственности за неисполнение без уважительных причин обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, законным представителем, педагогом, в чьи функции входит обязанность осуществлять надзор за ребенком; создание законодательной основы создания и функционирования Центров поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также включение данных Центров в перечень организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка.

Закон включает и обучение в форме экстерната в организациях технического и профессионального образования по специальностям культуры и искусства, физической культуры и спорта для лиц из числа победителей конкурсов и спортивных соревнований; введение обязанности работников сферы здравоохранения и социальной защиты населения о незамедлительном информировании правоохранительных органов о фактах совершения несовершеннолетними или в их отношении действий (бездействия), содержащих признаки уголовного или административного правонарушения, информировала ранее пресс-служба сената.

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