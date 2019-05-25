Педофил пытался изнасиловать девочку в одном из торговых центров Алматы

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Алматы. 24 мая. Kazakhstan Today - Педофил пытался изнасиловать семилетнюю девочку в одном из торговых центров Алматы, передает Kazakhstan Today.

"Подозреваемый в совершении преступления в отношении несовершеннолетней девочки задержан и в порядке статьи 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания департамента полиции города Алматы. Им оказался 32-летний уроженец Актюбинской области, ранее уже судимый за развращение малолетнего ребенка", - сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

По ее словам, в настоящее время действия подозреваемого квалифицированы следствием сразу по двум статьям Уголовного кодекса РК: часть 4 статьи 121 УК РК и часть 1 статьи 124 УК РК. В рамках производства назначены соответствующие экспертизы. Ход следствия находится на контроле руководства полиции Алматы и прокуратуры города.

Досудебное расследование проводится управлением полиции Бостандыкского района по территориальности.





Ранее в соцсетях появилась информация о попытке изнасилования девочки в туалете одного из торговых центров Алматы. Сообщалось, что девочку спасла женщина, находившаяся в соседней кабинке туалета. Она вызвала охрану и полицию.





Как сообщается на официальной странице ТРЦ MEGA Alma-Ata в Instagram, мужчина приставал к девочкам в туалетной комнате ТРЦ. "Вслед за двумя девочками в кабинку женского туалета зашел мужчина. Одной из девочек удалось выбежать и позвать на помощь свою маму, которая обратилась к охране ТРЦ. Подозреваемого задержала служба безопасности ТРЦ и передала его в руки правоохранительных органов. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Родители девочек написали заявление в полицию, ведется следствие, которому мы оказываем содействие", - говорится в сообщении.





Как сообщалось ранее, в Казахстане ужесточили наказание в отношении насильников, надругавшихся над детьми. Но, несмотря на это, масштаб преступлений в отношении несовершеннолетних ужасает. Только за первые три месяца 2019 года в РК более 200 детей подверглись сексуальному насилию и разврату

В предыдущие годы неоднократно сообщалось о росте преступлений в отношении детей, в том числе сексуального насилия над несовершеннолетними. По данным казахстанских общественников (на конец ноября 2018 года) в 2018 году изнасилованы 84 ребенка, 88 детей пережили действия сексуального характера, зафиксировано ещё 138 случаев развращения малолетних

В апреле 2019 года президент Казахстана подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам, связанным с деятельностью организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка". Документ предусматривает ужесточение ответственности за изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних путем увеличения сроков лишения свободы.

С 2018 года в Казахстане начали применять к педофилам химическую кастрацию. Процедура проводится только по приговору суда в отношении лиц, признанных склонными к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних по заключению судебно-психиатрической экспертизы.





Отметим, ранее представители общественности выступили с требованием ужесточить наказание за преступления, связанные с насилием над детьми и женщинами. По данным активистов, только за 9 месяцев 2018 года в РК были изнасилованы 914 женщин, в отношении 204 предпринимались домогательства. Так как изнасилование относится к преступлениям средней тяжести, то виновные по этой статье получают от 3 до 5 лет заключения. Но зачастую виновным удается и вовсе уйти от ответственности.





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