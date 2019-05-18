Алматы. 17 мая. Kazakhstan Today - Подозреваемый в изнасиловании на территории катка "Медео" арестован, передает Kazakhstan Today.

"По ходатайству прокуратуры Медеуского района апелляционной инстанцией Алматинского городского суда изменена мера пресечения в отношении подозреваемого в совершении изнасилования на территории высокогорного катка "Медео". Основанием послужила неоднократная судимость лица, в том числе за аналогичное преступление. 15 мая текущего года судом апелляционной инстанции отменен залог и подозреваемый заключен под стражу в зале суда", - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Алматы.

В настоящее время досудебное расследование завершено.

Уголовное дело поступило в прокуратуру Медеуского района для изучения законности принятого решения и дальнейшего направления в суд.

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