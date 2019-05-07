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Насильник надругался над девушкой на территории катка "Медео"

06.05.2019, 17:28 8452
Насильник надругался над девушкой на территории катка "Медео"
Алматы. 6 мая. Kazakhstan Today - Насильник надругался над девушкой на территории катка "Медео". Информация об этом распространяется в соцсетях, передает Kazakhstan Today.
 

Девушку изнасиловали в туалете на катке "Медеу"! Это жесть сама по себе. У нас женщина даже в таком людном месте не может чувствовать себя в безопасности. Виновного задержали на месте. Тот оказался дважды судим за изнасилование! А следственный суд Алматы ОТПУСТИЛ ЕГО под залог", - написал в Facebook адвокат Джохар Утебеков.

 
Адвокат отметил, что в Казахстане изнасилование относится к разряду преступлений средней тяжести. Это позволяет подозреваемым избегать ареста до приговора суда. 
 

По таким делам в подавляющем большинстве случаев и приговор не влечет реальное лишение свободы", - пишет Утебеков.

 
При этом адвокат напомнил, что Казахстан подписал Конвенцию ООН о ликвидации дискриминации женщин, а "изнасилование - это самый тяжелый способ гендерной дискриминации".
 

Сегодня грустная дата. Исполнилось 19 лет закону, который перевел изнасилование из тяжких преступлений в среднюю тяжесть. Я не хочу, чтобы этот ПОЗОРНЫЙ закон отметил 20-летний юбилей. Я требую от Генеральной прокуратуры и депутатов поправок в Уголовный кодекс! Изнасилование надо вернуть в ТЯЖКИЕ преступления! Насильник должен СИДЕТЬ!" - заключил адвокат.

 
Отметим, ранее представители общественности выступили с требованием ужесточить наказание за преступления, связанные с насилием над детьми и женщинами. По данным активистов, только за 9 месяцев 2018 года в РК были изнасилованы 914 женщин, в отношении 204 предпринимались домогательства. Так как изнасилование относится к преступлениям средней тяжести, то виновные по этой статье получают от 3 до 5 лет заключения. Но зачастую виновным удается и вовсе уйти от ответственности. 
 
В Шымкенте 19-летняя девушка предприняла попытку суицида после того, как ее похитил "жених", изнасиловал и издевался над ней
 
Алматинец избил и изнасиловал мать двоих детей, а затем неоднократно звонил с угрозами.
 
Большой резонанс в обществе вызвала информация о групповом изнасиловании сотрудниками СИЗО Алматы заключенной Натальи Слекишиной, в результате котрого она забеременела и родила ребенка. 
 
Несмотря на множество трагических случаев, пока в Казахстане ужесточили наказание только в отношении насильников, надругавшихся над детьми. Но, несмотря на это, масштаб преступлений в отношении несовершеннолетних ужасает. Только за первые три месяца 2019 года в РК более 200 детей подверглись сексуальному насилию и разврату.
 
В предыдущие годы неоднократно сообщалось о росте преступлений в отношении детей, в том числе сексуального насилия над несовершеннолетними. По данным казахстанских общественников (на конец ноября 2018 года) в 2018 году изнасилованы 84 ребенка, 88 детей пережили действия сексуального характера, зафиксировано ещё 138 случаев развращения малолетних
 
В апреле 2019 года президент Казахстана подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам, связанным с деятельностью организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка". Документ предусматривает ужесточение ответственности за изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних путем увеличения сроков лишения свободы. 
 
С 2018 года в Казахстане начали применять к педофилам химическую кастрацию. Процедура проводится только по приговору суда в отношении лиц, признанных склонными к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних по заключению судебно-психиатрической экспертизы. 
 
В некоторых странах мира применяются более радикальные меры по борьбе с преступлениями против детей. В Индии, к примеру, ввели смертную казнь за изнасилование девочек младше 12 лет.
 

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