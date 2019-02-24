Украденная в Шымкенте девушка рассказала, почему выпрыгнула из окна

Шымкент. 6 февраля. Kazakhstan Today - Украденная в Шымкенте 19-летняя девушка, предпринявшая попытку суицида, рассказала, как над ней издевались похититель и его родители, передает Kazakhstan Today.

Студентка познакомилась с парнем в кафе, где работала официанткой. Она понравилась гостю, который взял у неё номер телефона. Уже после первого свидания девушка поняла, что ничего общего иметь с парнем больше не хочет. После этого он украл её, сообщает "Первый канал Евразия"

"Они отобрали у меня телефон и отключили его. Они вытащили белый платок. В другой комнате было много женщин. Но я сказала, что не останусь. Они не слушали меня", - рассказала девушка, которая в результате своего похищения оказалась на больничной кровати.

Вступать в интимные отношения с "женихом" девушка категорически отказывалась. Это насторожило его родителей, и они привели её на осмотр к гинекологу, который подтвердил невинность невесты. После молодых отправили в съёмную квартиру.

"Добровольно у них ничего не было. Её лишили девственности. Изнасиловали. Она этого не хотела. Она это оттягивала. 25 числа этот факт произошёл, 27-го повторился. Доведём до суда. Здесь средняя или тяжёлая степень будет. Экспертиза это покажет", - рассказал законный представитель пострадавшей Еркин Кахаров.

Сообщается также, что девушка длительное время терпела унижения со стороны семьи, в которую попала. Ей плевали в лицо и даже били. 31 января, в свой день рождения, пострадавшая от безысходности, наглотавшись таблеток, прыгнула из окна третьего этажа. К счастью, она осталась жива. Сейчас девушка находится в больнице с черепно-мозговой травмой и повреждением позвоночника.

"Перед глазами чуть не умерла. Я больше не хочу отпускать дочку в их дом. Они наглые. Я видела её свекровь. Она прокляла мою девочку. Они отправили нам бумагу, я узнала почерк дочери. Оказывается, они заставили её писать. Я отправила родственников по традиции. Но они не подпустили к нашей девочке", - рассказала мама пострадавшей.

Как сообщалось ранее, в Шымкенте похищенная "невеста" после изнасилования и издевательств выбросилась из окна третьего этажа.

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