В Шымкенте похищенная и изнасилованная "невеста" выбросилась из окна

Шымкент. 5 февраля. Kazakhstan Today - В Шымкенте похищенная "невеста" после изнасилования и издевательств выбросилась из окна третьего этажа, передает Kazakhstan Today.

31 января из окна 3-го этажа выбросилась Аружан. Ей было (на тот момент. - Прим. агентства) 18 лет. Поврежден позвоночник, ЧМТ, на лице шрам в 10 сантиметров, в душе пустота и безнадёга. Её украли 18 января 2019 года, через несколько дней после обычного знакомства. Украл некто Султан, даже не спрашивая её желания, изнасиловав через неделю после кражи, лишив девственности, затем, унижая каждую минуту, вынудил её броситься из окна 3-го этажа", - сообщил в Facebook житель Шымкента Еркин Кахаров.

По его сведениям, похититель молча подошёл к лежащей на земле полуживой девушке и пошел получать инструкции от матери о дальнейших действиях. Скорую вызвали посторонние люди.

В больнице у нее забрали телефон её новые "родители" и только через сутки настоящие родители Аружан узнали о трагедии. К слову, за эти сутки ей не принесли даже горячего чая её 20 летний циник-супруг (единственный в семье сын) и его родители, которые затем стали угрожать ей и ее родителям в случае обращения в полицию", - написал Еркин Кахаров.

Он также сообщил, что за последний месяц похититель трижды пытался жениться на девушке.

Между тем, по словам Кахарова, родители Аружан небогатые, за нее некому постоять. "Она обычная сельская девочка, стеснительная, покладистая, очень воспитанная", - отметил он.

В департаменте полиции Шымкента подтвердили факт попытки суицида.





По факту попытки совершения суицида 31 января текущего года 19-летней девушкой проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК (Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство). Подозреваемый был установлен и доставлен Аль-Фарабийский РУП, где выясняются все обстоятельства происшествия. Согласно статьям 201 УПК РК и 147 УК РК, данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - цитирует пресс-службу ДП Шымкента портал otyrar.kz .

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