В Алматинской области педофил попытался изнасиловать 6-летнюю девочку

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Как выяснилось, 25-летний подозреваемый обманным путем под предлогом сбора лекарственных трав вывел на окраину поселка шестилетнюю девочку, которую попытался изнасиловать. К счастью, ребенок поднял крик, услышанный одним из местных жителей. Неравнодушный сельчанин бросился на помощь и схватил педофила, уже срывавшего одежду со своей жертвы, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
53-летний сельчанин сразу же вызвал сельского участкового и удерживал подозреваемого до прибытия полицейского. Девочка жива и невредима. Педофил не успел осуществить задуманное. Сейчас подозреваемый уже помещен под стражу в изолятор временного содержания Алакольской районной полиции. По факту покушения на изнасилование малолетнего ребенка начато досудебное расследование", - отметили в ведомстве.
В департаменте уточнили, что за содействие в задержании подозреваемого полицейские региона планируют поощрить спасшего ребенка сельчанина.
Напомним, в микрорайоне Нурсити Актобе бдительные горожане задержали предполагаемого педофила. В одном из торговых центров Алматы педофил попытался изнасиловать семилетнюю девочку. Подозреваемый, 32-летний уроженец Актюбинской области, задержан.
В Шымкенте недавно вынесли приговор обвиняемому в изнасиловании 9-летней девочки в поселке Тогус, а в Туркестане осудили 43-летнего жителя Сайрамского района, совершившего преступление против половой неприкосновенности малолетнего ребенка. В столице педофил получил 17 лет строгого режима за надругательство над 9-летней девочкой.
По информации МВД РК, в стране химическую кастрацию планируют провести девяти педофилам.
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