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Талдыкорган. 12 июня. Kazakhstan Today - В Алматинской области педофил попытался изнасиловать 6-летнюю девочку, выманив ее на окраину поселка. Это произошло 11 июня в одном из сел Алакольского района, передает Kazakhstan Today.

Как выяснилось, 25-летний подозреваемый обманным путем под предлогом сбора лекарственных трав вывел на окраину поселка шестилетнюю девочку, которую попытался изнасиловать. К счастью, ребенок поднял крик, услышанный одним из местных жителей. Неравнодушный сельчанин бросился на помощь и схватил педофила, уже срывавшего одежду со своей жертвы, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

53-летний сельчанин сразу же вызвал сельского участкового и удерживал подозреваемого до прибытия полицейского. Девочка жива и невредима. Педофил не успел осуществить задуманное. Сейчас подозреваемый уже помещен под стражу в изолятор временного содержания Алакольской районной полиции. По факту покушения на изнасилование малолетнего ребенка начато досудебное расследование", - отметили в ведомстве.

В департаменте уточнили, что за содействие в задержании подозреваемого полицейские региона планируют поощрить спасшего ребенка сельчанина.

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