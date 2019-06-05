В Казахстане химическую кастрацию планируют провести девяти педофилам

Нур-Султан. 4 июня. Kazakhstan Today - По информации МВД Казахстана, в настоящее время в учреждениях УИС находятся 9 осужденных, которым проведут принудительную химическую кастрацию, передает Kazakhstan Today.

С момента принятия закона о принудительной кастрации ни один педофил пока не был кастрирован . В настоящее время в учреждениях УИС содержатся 9 осужденных, прибывших с постановлением суда о назначении принудительного лечения в виде химической кастрации, сообщает BNews.kz , ссылаясь на информацию МВД.

По информации министерства, департамент УИС проводит обследование осужденных и другие необходимые мероприятия. Принудительная химическая кастрация в отношении осужденных будет проведена по предоставлению органами здравоохранения соответствующих препаратов.

Химической кастрации осужденные подвергаются на основании решения суда. Процедура проводится во время отбывания наказания и после освобождения", - уточнили в МВД.

В мае текущего года педофил пытался изнасиловать семилетнюю девочку в крупном торговом центре Алматы . К счастью, на помощь ребенку своевременно пришли посетители и охранники центра, которые задержали преступника и передали полиции.

В Шымкенте педофил надругался над 9-летней школьницей в населенном пункте Тогус. Девочка возвращалась с тренировки. По дороге изверг затащил ее в заброшенный дом около железнодорожных путей, по которым многие дети ежедневно ходят в школу, и надругался над ней.

В предыдущие годы также неоднократно сообщалось о росте сексуального насилия над несовершеннолетними. По данным казахстанских общественников (на конец ноября 2018 года) в 2018 году изнасилованы 84 ребенка, 88 детей пережили действия сексуального характера, зафиксировано ещё 138 случаев развращения малолетних

С 2018 года в Казахстане законодательно стало возможным применение к педофилам химической кастрации . Процедура проводится только по приговору суда в отношении лиц, признанных склонными к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних по заключению судебно-психиатрической экспертизы.

Законодательные изменения были внесены в связи с резким ростом изнасилования детей. Один из шокирующих случаев, потрясших весь Казахстан, произошел летом 2016 года в Актау, где была похищена и изнасилована шестилетняя девочка. Ребенка в бессознательном состоянии обнаружили через несколько часов после исчезновения. За жизнь девочки несколько месяцев боролись врачи Республиканского научного центра материнства и детства, куда она была доставлена в крайне тяжелом состоянии. Однако в ноябре девочка скончалась

По данным Генпрокуратуры РК, за пять лет количество зарегистрированных правонарушений в этой сфере возросло в два раза (с 1885 в 2010 году до 3623 в 2014 году).

И сегодня такие факты продолжают регистрироваться практически ежедневно", - сообщил Асхат Даулбаев в бытность генеральным прокурором РК. Причины сексуальных преступлений обусловлены целым рядом негативных факторов и в первую очередь - общим упадком нравственности. Кроме того, подавляющее большинство таких преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Не последнюю роль играет низкий социальный статус семей, в которых воспитывались пострадавшие дети. Все это усугубляется широкой доступностью в Интернете противоправного контента, культивирующего насилие, жестокость и порнографию.

О необходимости принятия жестких и кардинальных мер в отношении педофилов неоднократно заявляли общественные и политические деятели РК. В частности, сенатор Мухтар Алтынбаев ранее заявлял: "Я считаю, жесткие меры надо применять. Вплоть до химического кастрирования. Какие еще меры есть самые жесткие? Я думаю, надо применять. Вообще, мое мнение: таких людей надо, наверное, уничтожать просто".

В некоторых странах мира применяются радикальные меры по борьбе с преступлениями против детей. В Индии, к примеру, ввели смертную казнь за изнасилование девочек младше 12 лет.

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