В Туркестанской области отменили первую в истории Казахстана химическую кастрацию (ВИДЕО)

Туркестан. 8 февраля. Kazakhstan Today - В Туркестанской области отменили первую в истории Казахстана химическую кастрацию, передает Kazakhstan Today.

По информации управления здравоохранения Туркестанской области, процедуру химической кастрации должны были применить в отношении жителя Толебийского района, осужденного за изнасилование несовершеннолетней, пишет otyrar.kz

Как сообщил на брифинге руководитель управления здравоохранения Мукан Егизбаев, процедуру кастрации, к которой приговорили молодого жителя области, суд отменил в последний момент.

Нет, кастрации не было. Суд дал извещение, чтобы отменить", - сказал он.

В апреле 2018 года 30-летнего жителя Толебийского района осудили за изнасилование несовершеннолетней. Суд назначил ему принудительное лечение в виде химической кастрации, однако прокуратура решила приостановить исполнение, а спустя полгода решение суда о химической кастрации отменили в апелляционной коллегии.

Закон о химической кастрации в Казахстане вступил в силу 1 января 2018 года. Согласно ему, процедуру будут назначать осужденным за половые преступления в отношении детей.

В прошлом году произошло несколько громких случаев насилия в отношении детей в Шымкенте и Туркестанской области. После этого в обществе стали чаще звучать призывы применить более жесткие наказания в отношении педофилов. Что касается людей, приговоренных к химической кастрации, они после процедуры будут находиться под наблюдением соответствующих органов.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства