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В Туркестанской области отменили первую в истории Казахстана химическую кастрацию (ВИДЕО)

08.02.2019, 15:37 23464
Туркестан. 8 февраля. Kazakhstan Today - В Туркестанской области отменили первую в истории Казахстана химическую кастрацию, передает Kazakhstan Today.
 
По информации управления здравоохранения Туркестанской области, процедуру химической кастрации должны были применить в отношении жителя Толебийского района, осужденного за изнасилование несовершеннолетней, пишет otyrar.kz.
 
Как сообщил на брифинге руководитель управления здравоохранения Мукан Егизбаев, процедуру кастрации, к которой приговорили молодого жителя области, суд отменил в последний момент.
 

Нет, кастрации не было. Суд дал извещение, чтобы отменить", - сказал он.

 
В апреле 2018 года 30-летнего жителя Толебийского района осудили за изнасилование несовершеннолетней. Суд назначил ему принудительное лечение в виде химической кастрации, однако прокуратура решила приостановить исполнение, а спустя полгода решение суда о химической кастрации отменили в апелляционной коллегии.
 
Закон о химической кастрации в Казахстане вступил в силу 1 января 2018 года. Согласно ему, процедуру будут назначать осужденным за половые преступления в отношении детей.
 
В прошлом году произошло несколько громких случаев насилия в отношении детей в Шымкенте и Туркестанской области. После этого в обществе стали чаще звучать призывы применить более жесткие наказания в отношении педофилов. Что касается людей, приговоренных к химической кастрации, они после процедуры будут находиться под наблюдением соответствующих органов.

 

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