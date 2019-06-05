В Актобе бдительные горожане задержали предполагаемого педофила

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В полиции подтвердили эту информацию. Сейчас следователи проводят проверку. Подозреваемый - житель этого же микрорайона, он доставлен в отдел полиции, пишет "Мой город".
Мужчина 1945 года рождения, житель города Актобе. По данному факту начато досудебное расследование по статье 124 УК РК (Развращение малолетних", - прокомментировал руководитель пресс-службы департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.
Как рассказали горожане, подозреваемый заманил конфетой 5-летнюю девочку, а затем откровенно приставал к ней.
Очевидцы говорят, что ребенка мужчина поймал в арке, здесь же, в нашем дворе. И что он ее лапал. Говорят, он здесь у нас живет, но я его раньше не замечала. Это всё увидели сначала две женщины, а потом вызвали на помощь лифтера, чтобы он помог задержать", - рассказала жительница микрорайона Нурсити Актота Боташева.
Напомним, ранее в одном из торговых центров Алматы педофил попытался изнасиловать семилетнюю девочку. Подозреваемый, 32-летний уроженец Актюбинской области, задержан. В Восточном Казахстане три сельчанина, услышав крики ребенка, спасли от насильника 8-летнюю девочку. В Шымкенте летом прошлого года педофил напал на 11-летнего мальчика в подъезде, преступление зафиксировала камера наблюдения.
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