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В Актобе бдительные горожане задержали предполагаемого педофила

04.06.2019, 09:53 16336
В Актобе бдительные горожане задержали предполагаемого педофила
Фото: Мой город
Актобе. 4 июня. Kazakhstan Today - В микрорайоне Нурсити Актобе бдительные горожане задержали предполагаемого педофила, передает Kazakhstan Today.
 
В полиции подтвердили эту информацию. Сейчас следователи проводят проверку. Подозреваемый - житель этого же микрорайона, он доставлен в отдел полиции, пишет "Мой город".
 

Мужчина 1945 года рождения, житель города Актобе. По данному факту начато досудебное расследование по статье 124 УК РК (Развращение малолетних", - прокомментировал руководитель пресс-службы департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.

 
Как рассказали горожане, подозреваемый заманил конфетой 5-летнюю девочку, а затем откровенно приставал к ней.
 

Очевидцы говорят, что ребенка мужчина поймал в арке, здесь же, в нашем дворе. И что он ее лапал. Говорят, он здесь у нас живет, но я его раньше не замечала. Это всё увидели сначала две женщины, а потом вызвали на помощь лифтера, чтобы он помог задержать", - рассказала жительница микрорайона Нурсити Актота Боташева.

 
Напомним, ранее в одном из торговых центров Алматы педофил попытался изнасиловать семилетнюю девочку. Подозреваемый, 32-летний уроженец Актюбинской области, задержан. В Восточном Казахстане три сельчанина, услышав крики ребенка, спасли от насильника 8-летнюю девочку. В Шымкенте летом прошлого года педофил напал на 11-летнего мальчика в подъезде, преступление зафиксировала камера наблюдения.
 

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