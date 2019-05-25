В Алматы наградили охранников ТРЦ, задержавших педофила

Алматы. 24 мая. Kazakhstan Today - В Алматы наградили охранников торгово-развлекательного центра "Мега Алматы", задержавших педофила, передает Kazakhstan Today.

Сотрудники ТОО "Вымпел Секьюрити Казахстан" Махмутали Турсын и Нуртлеу Еркебулан своими профессиональными и четко слаженными действиями оперативно отреагировали на крики о помощи и задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления. По сути, охранники спасли жизнь маленькому ребенку и блокировали особо опасного преступника", - сказал на церемонии поздравления начальник департамента полиции города генерал-майор Серик Кудебаев.

Приказом начальника ДП Алматы Махмутали Турсын и Нуртлеу Еркебулан награждены нагрудным знаком "25 лет Казахстанской полиции", а заслуги их руководители отмечены благодарственным письмом.

"За самоотверженное исполнение гражданского и служебного долга, за непримиримость с любыми преступными проявлениями от руководства Министерства внутренних дел, а также от лица личного состава полиции Алматы выражаем благодарность этим отважным молодым людям. Отдельные слова благодарности руководству данного охранного агентства, которое воспитало честных, смелых и отзывчивых сотрудников", - отметил глава департамента.

Комментируя произошедшее , глава МВД Ерлан Тургумбаев уточнил, что охранники торгового центра своевременно отреагировали, задержали насильника и передали в органы полиции.

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