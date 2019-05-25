Система Orphus

Глава МВД высказался о попытке изнасилования девочки в туалете торгового центра в Алматы

24.05.2019, 12:39 87319
Глава МВД высказался о попытке изнасилования девочки в туалете торгового центра в Алматы
Нур-Султан. 24 мая. Kazakhstan Today - Глава Министерства внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев прокомментировал попытку изнасилования девочки в туалете торгового центра в Алматы, передает корреспондент агентства.
 

Буквально позавчера у нас была попытка изнасилования малолетней девочки в женском туалете в торговом центре в Алматы. Охранники торгового центра своевременно отреагировали, получили сигнал, задержали этого насильника и передали в органы полиции", - сказал министр в кулуарах мероприятия в ведомстве.

 
Тургумбаев добавил, что злоумышленник был передан полиции в течение пяти минут. 
 

Это была попытка, он не успел, девочка начала кричать, охранники отреагировали, прибежали, задержали и передали нам, сейчас мы уже разбираемся", - добавил министр.

 
Напомним, в одном из торговых центров Алматы педофил попытался изнасиловать семилетнюю девочку. Подозреваемый, 32-летний уроженец Актюбинской области, задержан.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Комментарии

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая