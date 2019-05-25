Глава МВД высказался о попытке изнасилования девочки в туалете торгового центра в Алматы

Буквально позавчера у нас была попытка изнасилования малолетней девочки в женском туалете в торговом центре в Алматы. Охранники торгового центра своевременно отреагировали, получили сигнал, задержали этого насильника и передали в органы полиции", - сказал министр в кулуарах мероприятия в ведомстве.
Тургумбаев добавил, что злоумышленник был передан полиции в течение пяти минут.
Это была попытка, он не успел, девочка начала кричать, охранники отреагировали, прибежали, задержали и передали нам, сейчас мы уже разбираемся", - добавил министр.
Напомним, в одном из торговых центров Алматы педофил попытался изнасиловать семилетнюю девочку. Подозреваемый, 32-летний уроженец Актюбинской области, задержан.
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