Глава МВД высказался о попытке изнасилования девочки в туалете торгового центра в Алматы

Нур-Султан. 24 мая. Kazakhstan Today - Глава Министерства внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев прокомментировал попытку изнасилования девочки в туалете торгового центра в Алматы, передает корреспондент агентства.

Буквально позавчера у нас была попытка изнасилования малолетней девочки в женском туалете в торговом центре в Алматы. Охранники торгового центра своевременно отреагировали, получили сигнал, задержали этого насильника и передали в органы полиции", - сказал министр в кулуарах мероприятия в ведомстве.

Тургумбаев добавил, что злоумышленник был передан полиции в течение пяти минут.

Это была попытка, он не успел, девочка начала кричать, охранники отреагировали, прибежали, задержали и передали нам, сейчас мы уже разбираемся", - добавил министр.

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