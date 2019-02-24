Три сельчанина спасли 8-летнюю девочку от педофила в Восточном Казахстане

Усть-Каменогорск. 8 февраля. Kazakhstan Today - Три сельчанина спасли 8-летнюю девочку от педофила в Восточно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Специализированного межрайонного суда по уголовным делам (СМУС) региона, преступление произошло 11 сентября 2018 года в селе Урджар. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения С. увел 8-летнюю девочку в безлюдное место для совершения изнасилования.

Крики ребенка услышали сельчане. На помощь девочке пришли трое мужчин - Архат и Мерхат Жакмановы и Токтаргазы Кайракпаев, предотвратив доведение преступного умысла педофила до конца.

Благодаря бдительности и сознательности граждан малолетний ребенок был защищен, а С. оказался на скамье подсудимых. Он приговорен к 15 годам лишения свободы, также ему назначено принудительное лечение от алкоголизма и химическая кастрация", - добавили в суде.

Суд рекомендовал акимату поощрить Жакмановых и Кайракпаева, пишет yk-news.kz

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