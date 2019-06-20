Общественники предлагают создать в Казахстане ведомство для поддержки жертв насилия

Алматы. 19 июня. Kazakhstan Today - Общественники предлагают создать в Казахстане Министерство по делам семьи и детей, которое бы курировало вопросы поддержки жертв насилия, передает Kazakhstan Today.

Ежедневно в Казахстане насилию подвергаются два ребенка. Только за три месяца этого года более 200 несовершеннолетних стали жертвами педофилов. Часто это становится причиной суицидов. Такие данные на основании официальной статистики привели представители общественного фонда "Не молчи. Дети", сообщил Первый канал "Евразия"

Правозащитники огласили пугающую статистику. Только за три месяца этого года в нашей стране 34 ребенка совершили суицид, зафиксировано 97 попыток. В ноябре прошлого года с 9-го этажа выбросилась 16-летняя Даяна из Павлодара. Девочка подверглась насилию со стороны отчима в возрасте 7, 8 и 9 лет. Она осталась жива, но получила инвалидность. Отчим по-прежнему на свободе", - отметил официальный представитель департамента полиции Алматинской области Кобейхан Нурахмет.

По словам директора общественного фонда "Не молчи. Дети kz" Алмата Мухамеджанова, каждый день в стране насилуют двух детей, два ребенка совершают суицид, и каждый день от суицида умирает один ребенок.

Нам бы хотелось, чтобы создали такую организацию, которая бы выносила законодательные акты, которая бы контролировала их исполнение, в которую можно было обращаться и собрать эти разбросанные функции по всем министерствам в одно министерство", - сказал Мухамеджанов.

Как уточняет телеканал, общественник имеет в виду Министерство по делам семьи и детей, которое бы занималось "вопросами детей и женщин, подвергшихся разного рода насилию". С таким предложением правозащитники намерены обратиться напрямую к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву.

Отметим, ранее представители общественности выступили с требованием ужесточить наказание за преступления, связанные с насилием над детьми и женщинами . По данным активистов, только за 9 месяцев 2018 года в РК были изнасилованы 914 женщин, в отношении 204 предпринимались домогательства. Так как изнасилование относится к преступлениям средней тяжести, то виновные по этой статье получают от 3 до 5 лет заключения. Но зачастую виновным удается и вовсе уйти от ответственности.

В мае текущего года педофил пытался изнасиловать семилетнюю девочку в крупном торговом центре Алматы . К счастью, на помощь ребенку своевременно пришли посетители и охранники центра, которые задержали преступника и передали полиции.

В Шымкенте педофил надругался над 9-летней школьницей в населенном пункте Тогус. Девочка возвращалась с тренировки. По дороге изверг затащил ее в заброшенный дом около железнодорожных путей, по которым многие дети ежедневно ходят в школу, и надругался над ней.

В предыдущие годы также неоднократно сообщалось о росте сексуального насилия над несовершеннолетними. По данным казахстанских общественников (на конец ноября 2018 года) в 2018 году изнасилованы 84 ребенка, 88 детей пережили действия сексуального характера, зафиксировано ещё 138 случаев развращения малолетних.

С 2018 года в Казахстане законодательно стало возможным применение к педофилам химической кастрации . Процедура проводится только по приговору суда в отношении лиц, признанных склонными к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних по заключению судебно-психиатрической экспертизы.

Законодательные изменения были внесены в связи с резким ростом изнасилования детей. Один из шокирующих случаев, потрясших весь Казахстан, произошел летом 2016 года в Актау, где была похищена и изнасилована шестилетняя девочка. Ребенка в бессознательном состоянии обнаружили через несколько часов после исчезновения. За жизнь девочки несколько месяцев боролись врачи Республиканского научного центра материнства и детства, куда она была доставлена в крайне тяжелом состоянии. Однако в ноябре девочка скончалась

По данным Генпрокуратуры РК, за пять лет количество зарегистрированных правонарушений в этой сфере возросло в два раза (с 1885 в 2010 году до 3623 в 2014 году).

И сегодня такие факты продолжают регистрироваться практически ежедневно", - сообщил Асхат Даулбаев в бытность генеральным прокурором РК.

Причины сексуальных преступлений обусловлены целым рядом негативных факторов и в первую очередь - общим упадком нравственности. Кроме того, подавляющее большинство таких преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Не последнюю роль играет низкий социальный статус семей, в которых воспитывались пострадавшие дети. Все это усугубляется широкой доступностью в Интернете противоправного контента, культивирующего насилие, жестокость и порнографию.

О необходимости принятия жестких и кардинальных мер в отношении педофилов неоднократно заявляли общественные и политические деятели РК. В частности, сенатор Мухтар Алтынбаев ранее заявлял: "Я считаю, жесткие меры надо применять. Вплоть до химического кастрирования. Какие еще меры есть самые жесткие? Я думаю, надо применять. Вообще, мое мнение: таких людей надо, наверное, уничтожать просто".

В некоторых странах мира применяются радикальные меры по борьбе с преступлениями против детей. В Индии, к примеру, ввели смертную казнь за изнасилование девочек младше 12 лет.

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