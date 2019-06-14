В Алматы ушла из жизни 15-летняя девочка, наложившая на себя руки после пережитой попытки изнасилования

Алматы. 13 июня. Kazakhstan Today - В Алматы ушла из жизни 15-летняя девочка, несколько дней назад наложившая на себя руки после пережитой попытки изнасилования, передает Kazakhstan Today.

26 сентября 2018 года Аделину пригласил на день рождения малознакомый парень, которому в этот день исполнилось 19 лет. Но он был звезда Интернета, начинающий эстрадный артист, она, как восторженная наивная девочка, верила, что он хороший, потому что его многие знают. Пригласив домой девочку, он обманул, что там будут отмечать его день рождения, и напал на нее, пытаясь изнасиловать. Она убежала, смогла оказать сопротивление, но получила тяжелую психологическую травму, которая впоследствии привела к трагедии", - написала в Facebook общественный деятель Дина Смаилова.

3 октября по этому факту было подано заявление в полицию. По словам автора сообщения, виновник происшедшего "не признал вину, он не попросил прощения у девочки, он оклеветал ее и опозорил как только мог перед друзьями, родными, полицейскими и т.д. Даже обвинил в вымогательстве 14-летнюю девочку".

Общественница обратила внимание и на отсутствие у полицейских необходимых навыков допроса жертв изнасилования.

Чтобы допросить ребенка, пережившего травму изнасилования или попытки изнасилования, нужно обладать знаниями детской психики и соблюдать корректность даже при выборе поставленных вопросов. Этого нет и не будет, так устроена полиция и такое отношение в полиции к тем, кого подвергают подобным преступлениям. И за это нет никаких наказаний", - отметила Смаилова.

Администрация школы, в которой училась девочка, также не оказала ей никакой поддержки.

Директор школы позвонила бабушке Аделины и все рассказала, это и подкосило ребенка, больше всего она боялась, что пожилые дедушка и бабушка узнают о случившемся. Аделина ушла из школы, но после жалоб мамы в акимат города директор принесла извинения родственникам, приехала к бабушке Аделины сама и с ней поговорила, но рана, которая кровоточила, открылась снова", - констатирует автор сообщения.

9 июня девочка совершила попытку суицида, а 12 июня ее не стало.

Самое страшное - это общество, которое судит и судит день и ночь этих девочек и их матерей. Не так воспитала, не так научила, не так поступила, зачем пошла, зачем разрешила и никто не говорит им, что этот мальчик был не так воспитан, что этому мальчику не объяснили, что девочек нельзя обижать. Родители жертв запуганы позором, который общество легко вешает на их плечи, но всегда забывает, что в насилии виноват насильник. Она не планировала попытку изнасилования, когда пошла к нему домой, а он тщательно планировал и знал, что ей только 14 лет!" - возмутилась Смаилова.

Отметим, ранее представители общественности выступили с требованием ужесточить наказание за преступления, связанные с насилием над детьми и женщинами . По данным активистов, только за 9 месяцев 2018 года в РК были изнасилованы 914 женщин, в отношении 204 предпринимались домогательства. Так как изнасилование относится к преступлениям средней тяжести, то виновные по этой статье получают от 3 до 5 лет заключения. Но зачастую виновным удается и вовсе уйти от ответственности.

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