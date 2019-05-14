Бишкек. 13 мая. Kazakhstan Today - Кыргызстан выдал Казахстану подозреваемого в групповом изнасиловании девушки, передает Kazakhstan Today.

Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о выдаче гражданина Республики Казахстан Абылкасымова Ш.К., совершившего особо тяжкое преступление", - сообщили в надзорном ведомстве Кыргызстана.

По информации Генпрокуратуры, Абылкасымов, находящийся в межгосударственном розыске за совершение группового изнасилования, был задержан 5 марта 2019 года в селе Аламудун Чуйской области. 6 мая Абылкасымов был передан компетентным органам Республики Казахстан.

Абылкасымов вместе со своим другом в 2017 году изнасиловал свою девушку в Астане, при этом насильники угрожали ее убить. Спасаясь, девушка выпрыгнула из окна третьего этажа, получив многочисленные травмы. Подельника Абылкасымова в 2018 году приговорили к 10 годам лишения свободы, сам он до настоящего времени находился в розыске.

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