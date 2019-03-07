В Кыргызстане задержали казахстанца, подозреваемого в изнасиловании

Астана. 6 марта. Kazakhstan Today - Министерство внутренних дел Казахстана сообщило о задержании гражданина РК подозреваемого в изнасиловании, передает Kazakhstan Today.

"5 марта текущего года во взаимодействии с МВД Кыргызской Республики на территории рынка в селе Аламудун Чуйской области задержан 26-летний гражданин Республики Казахстан, который находился в розыске с 2017 года за совершение изнасилования в Астане. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Казахстан", - прокомментировали в ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства