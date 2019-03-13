В Казахстане увеличат сроки лишения свободы за изнасилование несовершеннолетних

Астана. 12 марта. Kazakhstan Today - Депутаты парламента разработали проект закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам, связанным с деятельностью организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка". Сегодня документ рассмотрели на расширенном заседании Комитета сената по социально-культурному развитию и науке, передает Kazakhstan Today.

Целью законопроекта является совершенствование деятельности организаций, осуществляющих защиту прав детей. Документом уточняются функции таких организаций, предлагаются меры по повышению эффективности работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, сообщили в пресс-службе сената.

По информации палаты, основным нововведением законопроекта является расширение мандата национального превентивного механизма (НПМ) путем включения в перечень объектов, подпадающих под посещения участниками НПМ организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка.

В частности, закон РК "О специальных социальных услугах" дополняется новой главой, регламентирующей особенности НПМ, определяет объем полномочий и требований, предъявляемых к участникам НПМ. Также предусматривается новая компетенция уполномоченного органа в области образования по разработке и утверждению стандартов оказания специальных социальных услуг в сфере защиты прав детей.

Кроме того, по информации пресс-службы, поправки в Уголовный кодекс предусматривают ужесточение ответственности за изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних путем увеличения сроков лишения свободы.

Помимо этого, в Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" вносится изменение по установлению права должностных лиц уполномоченных органов внутренних дел, образования, социальной защиты населения, контроля в сфере оказания медицинских услуг составлять протоколы об административных правонарушениях за несообщение о противоправных деяниях несовершеннолетними или в их отношении.

Документ передан на рассмотрение палаты.

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