Президент РК поручил уволить акима Тараза после инцидента с изнасилованием школьницы

Тараз. 21 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил уволить акима Тараза после инцидента с изнасилованием школьницы, передает Kazakhstan Today.

"В связи с инцидентом в таразской школе, где пострадала 12-летняя ученица, и допущенные системные упущения в работе, поручил акиму Жамбылской области освободить от занимаемой должности акима города Тараз. Акиму области объявляю замечание", - написал глава государства в Twitter.

Также после этого случая к дисциплинарной ответственности привлекли 11 человек. От занимаемых должностей освободили завуча, учителя математики, который отпустил девочку с урока, дежурного в тот день педагога, вахтера и школьного инспектора.

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