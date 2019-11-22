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Президент РК поручил уволить акима Тараза после инцидента с изнасилованием школьницы

21.11.2019, 18:57 13474
Президент РК поручил уволить акима Тараза после инцидента с изнасилованием школьницы
Тараз. 21 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил уволить акима Тараза после инцидента с изнасилованием школьницы, передает Kazakhstan Today.
 
"В связи с инцидентом в таразской школе, где пострадала 12-летняя ученица, и допущенные системные упущения в работе, поручил акиму Жамбылской области освободить от занимаемой должности акима города Тараз. Акиму области объявляю замечание", - написал глава государства в Twitter.
 
Как сообщалось ранее, семиклассница подверглась насилию в уличном туалете на территории школы. После инцидента уволилась глава областного управления образования. Рахия Турмаханбетова проработала на этой должности всего два с половиной года.
 
Также после этого случая к дисциплинарной ответственности привлекли 11 человек. От занимаемых должностей освободили завуча, учителя математики, который отпустил девочку с урока, дежурного в тот день педагога, вахтера и школьного инспектора. 
 

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