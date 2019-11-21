Глава областного управления образования уволилась после изнасилования школьницы в Таразе

Тараз. 20 ноября. Kazakhstan Today - В Таразе после инцидента с изнасилованием школьницы по собственному желанию уволилась руководитель областного управления образования, передает Kazakhstan Today.
Рахия Турмаханбетова проработала на этой должности всего два с половиной года, сообщает "Хабар 24".
Напомним, семиклассница подверглась насилию в уличном туалете на территории школы. Известно, что после этого случая к дисциплинарной ответственности привлекли 11 человек. От занимаемых должностей освободили завуча, учителя математики, который отпустил девочку с урока, дежурного в тот день педагога, вахтера и школьного инспектора.
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