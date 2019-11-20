От занимаемых должностей освобождены директор и завуч таразской школы, в которой изнасиловали ученицу

Нур-Султан. 19 ноября. Kazakhstan Today - Директор, завуч, учитель и вахтер таразской школы, где произошло изнасилование 12-летней ученицы, освобождены от занимаемых должностей, сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает Kazakhstan Today.

По данному факту правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия. В соответствии со статьей 45 закона РК "Об образовании", руководитель организации образования несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников организаций образования во время учебно-воспитательного процесса. В этой связи директор школы, заместитель директора по воспитательной работе, учитель физики и вахтер по решению местного уполномоченного органа в сфере образования освобождены от занимаемых должностей", - отметили в ведомстве.

Кроме этого, глава МОН поручил управлению образования Жамбылской области принять срочные меры по оказанию психологической помощи пострадавшей ученице, организовано надомное индивидуальное обучение.

Министерство также осудило все формы онлайн- и офлайн-травли и призвало общественность, особенно близкое окружение девочки, проявить понимание и поддержку, заверив, что "все мнения родительской общественности данной школы будут учтены и приняты к сведению".

В целом в ведомстве выразили обеспокоенность участившимися фактами насилия в отношении детей и напомнили, что генеральной прокуратурой совместно с госорганами разработаны и внесены в мажилис изменения в действующее законодательство в части ужесточения ответственности за насилие в отношении женщин и детей

Напомним, в Таразе семиклассницу изнасиловали в школьном туалете . О происшествии она сама рассказала классному руководителю сразу после преступления. Через два часа насильник был задержан, проинформировал канал КТК.

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