В Казахстане изнасилования и насильственные действия сексуального характера переведут в категорию тяжких преступлений

Нур-Султан. 11 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня на площадке Службы центральных коммуникаций состоялась пресс-конференция, посвященная разработке законопроекта об усилении ответственности за совершение тяжких преступлений, передает Kazakhstan Today.

Данные меры предприняты в рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева , озвученных им в послании народу Казахстана на совместном заседании палат парламента 2 сентября текущего года.

Ужесточение наказания коснется таких преступлений, как: сексуальное насилие, педофилия, распространение наркотиков, торговля людьми, бытовое насилие против женщин и тяжкие преступления против личности, в особенности против детей.

Права каждого гражданина защищаются, и будут постоянно защищаться. Государством предпринимаются все меры для снижения количества преступлений, их профилактики", - заявил Мурат Ахметжанов

Так, по информации Генеральной прокуратуры РК, в соответствии с нормами нового законопроекта произойдут следующие изменения в действующем законодательстве: за скотокрадство наказание увеличат до 10 лет лишения свободы; за кражу, грабеж и разбой лишение свободы увеличат до 10 лет; за распространение наркотиков через Интернет предусмотрят уголовное наказание; изнасилование переведут в категорию тяжких преступлений; насильственные действия сексуального характера переведут в категорию тяжких преступлений; за изнасилование лишение свободы увеличат до 8 лет; за насильственные действия сексуального характера лишение свободы увеличат до 8 лет; срок наказания за изнасилование двух и более несовершеннолетних увеличат до 20 лет лишения свободы; срок наказания за насильственные действия сексуального характера двух и более несовершеннолетних увеличат до 20 лет лишения свободы; срок административного надзора лицам, отбывшим наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, увеличат до 5 лет.

"Важной особенностью нового законопроекта является ужесточение уголовной ответственности за браконьерство. Так, новыми нормами предусмотрено лишение свободы до 3 лет за незаконную охоту, увеличение срока лишения свободы до 4 лет за неоднократное браконьерство и лишение свободы от 10 до 15 лет за применение насилия в отношении госинспекторов по охране животного мира.

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