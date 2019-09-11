В Казахстане ужесточат наказания за тяжкие преступления

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Нур-Султан. 10 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане примут законы для ужесточения наказания за тяжкие преступления, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил первый заместитель премьер-министра - министр финансов РК Алихан Смаилов, согласно проекту Общенационального плана мероприятий по реализации послания главы государства "Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана", планируется принятие 6 законов по ужесточению наказания за ряд тяжких преступлений против личности, браконьерство, по вопросам административной юстиции, введению антикоррупционных мер, повышению гарантий защиты прав граждан.

До конца 2020 года будет принята в новой редакции Концепция развития Вооруженных сил и воинских формирований", - подчеркнул первый вице-премьер на заседании правительства, пишет primeminister.kz .

Мы увлеклись гуманизацией законодательства, упустив из виду основополагающие права граждан. Нужно в срочном порядке ужесточить наказание за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми и другие тяжкие преступления, особенно против детей", - заявил глава государства.

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