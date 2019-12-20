Все школы Казахстана обеспечат охраной и видеонаблюдением - МОН

Нур-Султан. 19 декабря. Kazakhstan Today - До конца 2020 года все школы Казахстана должны будут обеспечить охраной, видеонаблюдением и подвозом, сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает Kazakhstan Today.

По словам министра, в Госпрограмме развития образования и науки РК на ближайшие годы особое внимание уделяется безопасности детей.

Для нас самое главное - безопасность детей. Поэтому принимаются нормы для того, чтобы усилить ответственность родителей и школы и создать необходимые условия для наших детей", - сказал он.

В частности, запланировано охватить 100% школ видеонаблюдением. При этом к установке системы видеонаблюдения будет применяться комплексный подход. Устанавливать видеонаблюдение собираются в тех местах, где оно действительно необходимо. При установке будут учитываться требования по количеству дней записи, по разрешению на видеозапись. Сигнал с этих камер будет поступать в Центр оперативного реагирования, где специалисты будут наблюдать за происходящим.

Мы должны 100% школ обеспечить охраной. Должны решить вопрос по безопасному подвозу детей. Установить видеонаблюдение. В целом создать необходимые условия для безопасности детей. Мы планируем за 1-2 года решить эти вопросы. По видеокамерам мы поставили задачу - до конца следующего года все местные исполнительные органы должны закрыть эту проблему: обеспечить охрану, видеонаблюдение и подвоз. Это не такая большая проблема. Для этого нет необходимости ждать 2025 года. Это можно сделать уже в следующем году. Министерство образования будет настаивать на том, чтобы эту проблему решить, не откладывая на будущее", - сказал Аймагамбетов.

Кроме того, одним из новшеств Госпрограммы является возможность выделения госзаказа на дополнительные кружки в школах.

В Государственной программе мы закладываем основание для того, чтобы мы могли выделять государственный заказ на охват дополнительным образованием. Для чего это нужно? Когда мы начали внедрять механизм государственного заказа в дошкольном образовании, это в течение трех лет позволило нам очень быстро увеличить охват дошкольным образованием. Поэтому в данном случае мы считаем, что дополнительное образование и подушевой заказ допобразования позволит нам очень быстро охватить детей допобразованием", - пояснил министр.

Он отметил, что в рамках реализации Государственной программы развития образования и науки РК на 2016-2019 годы были решены многие вопросы и проблемы образования, в том числе переход на обновленное содержание, реализация проекта "Бесплатное ТиПО для всех", предоставление академической свободы вузам, 95% охват детей детскими садами. Часть вопросов осталась нерешенной и отражена в новой Госпрограмме.

Конечно, жизнь не стоит на месте. Какие-то вопросы уже решены. На их месте появляются новые проблемы. Поэтому в новой программе мы предусмотрели пути решения новых проблем", - сказал А. Аймагамбетов.

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