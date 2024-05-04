Автомобильной ОПГ вынесли приговор в Астане: стали известны подробности
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане оглашен приговор в отношении работников спецЦОНа, сотрудников полиции и гражданских лиц, занимавшихся нелегальной постановкой на регистрационный учет автомашин, ввезенных из-за рубежа, сообщает Агентство по противодействию коррупции РК.
Приговором суда осуждены 32 лица, из них организаторам преступной группы - руководителю спецЦОНа № 2 Астаны (...) и специалистам спецЦОНа Астаны (...) назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, 5 участникам группы - 6 лет лишения свободы, а 17 "помогаек" приговорили к различным срокам наказания в виде лишения и ограничения свободы. Также 7 сотрудников осуждены от 2 лет 6 месяцев ограничения свободы до 3 лет 6 месяцев лет лишения свободы", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что они лишены специальных званий с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Подчеркивается, что приговор не вступил в законную силу.
Они обвинялись в создании и руководстве организованной группы, причинении имущественного ущерба государству, неправомерном вводе и уничтожении сведений о транспортных средствах в информационных системах СЦ "Web-Модуль" и ИИС ЦОН, подделке письменных форм сделок", - уточнили в агентстве.
Сообщается, что с января по май 2022 года преступная группа незаконно зарегистрировала 462 ввезенных из-за рубежа автомашины. Общий ущерб государству составил 1,2 млрд тенге.
В ходе расследования установлены факты подделок специалистом спецЦОНа подписей владельцев транспортных средств в письменных формах сделок купли-продажи автомашин. В результате внесенного (...) представления в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в правила регистрации автомашин внесены изменения об исключении письменных форм сделок на электронную, с обязательным использованием ЭЦП-ключа автовладельца", - заявили в Антикоре.
Подчеркивается, что такое изменение исключает коррупционные риски в части подделки подписей владельцев авто при заключении договора купли-продажи автомашин.
Напомним, в декабре прошлого года Антикор пресек деятельность ОПГ, занимавшейся нелегальной регистрацией автомобилей. Ущерб составил порядка 1 млрд тенге.