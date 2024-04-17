Токаев о помощи пострадавшим от паводка: предприниматели из списка Forbes будут закреплены за каждой областьюТокаев о помощи пострадавшим от паводка: предприниматели из списка Forbes будут закреплены за каждой областью
16.04.2024, 14:07 24306
Более 45 кг наркотиков и 28 тысяч долларов изъяли в ходе спецоперации близ Алматы
Изготовлением наркотиков занималась 22-летняя жительница Алматы
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Конаев. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Крупную нарколабораторию по изготовлению синтетических наркотиков ликвидировали в Илийском районе Алматинской области.
Производством наркотиков в лаборатории, организованной в дачном домике, занималась 22-летняя жительница Алматы.
При допросе выяснилось, что высокооплачиваемую работу она получила через Telegram-канал. При обыске дачного дома обнаружено и изъято около 44 кг мефедрона и почти 2 кг синтетического вещества "пирролидиновалерофенон - альфа-PVP", реактивы и предметы, необходимые для изготовления наркотиков, а также 28 000 долларов США наличными", - рассказал начальник ДП области Жетісу Саркытбай Кусаинов.
По данным Polisia.kz, полицейские изъяли более 45 кг синтетических наркотиков, что эквивалентно 90 000 разовых доз. Состав наркотиков подтвержден соответствующей экспертизой.
По факту незаконного изготовления наркотических средств возбуждено уголовное дело. Подозреваемая взята под стражу. Расследование продолжается. По данным правоохранителей, наркотики предназначались для сбыта на территории Казахстана.
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16.04.2024, 19:27 17256
Похищение невесты в Шымкенте: суд вынес приговор
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте вынесли приговор по вызвавшей широкий общественный резонанс краже невесты в феврале этого года.
Дело рассмотрели в межрайонном суде по уголовным делам. Потерпевшая заявила, что простила подсудимого, и ходатайствовала о максимально мягком наказании для него. Она сообщила, что весь материальный и моральный ущерб похититель возместил.
Судья Сабит Туреханов признал 22-летнего уроженца Мангистауской области виновным по статье 125,часть 1, УК РК (Похищение человека). И в связи с наличием смягчающих обстоятельств назначил минимальное наказание - четыре года лишения свободы. Суд постановил считать вынесенный приговор условным. Срок он будет отбывать на свободе под пробационным контролем.
Напомним, в феврале 2024 года в Шымкенте 22-летний уроженец Мангистауской области похитил девушку, чтобы жениться на ней. При этом потерпевшая и похититель не были знакомы. После обращения родственников пострадавшей подозреваемый был задержан. Ему грозило лишение свободы сроком от 7 до 12 лет. Представитель уполномоченного по правам человека в РК по Шымкенту также присоединился к работе по делу о похищении девушки.
В конце марта 2024 года на пленарном заседании мажилиса депутат Мурат Абенов выступил за усиление уголовной ответственности за похищение человека под видом свадебных мероприятий. Между тем, по словам начальника юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петра Кодаша, такое похищение предполагает сразу несколько составов преступления, за каждое из которых предусмотрена уголовная ответственность.
16.04.2024, 15:12 22881
Избил бывшую супругу и сломал ее телефон: дебоширу назначен административный арест
Фото: Кадр из видео
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Алматы. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе задержали подозреваемого в избиении своей бывшей супруги, которое попало на камеры видеонаблюдения в Алматы.
Нанесший телесные повреждения своей бывшей супруге задержан. За побои и умышленное повреждение чужого имущества решением суда он подвергнут административному аресту", - сообщили в департаменте полиции Алматы.
Согласно материалам суда 4 апреля 2024 года около 00.00 обвиняемый, находясь на одной из улиц Алматы, в ходе конфликта с бывшей супругой умышленно разбил ее телефон, причинив материальный ущерб на сумму 700 тыс. тенге.
Постановлением суда К. признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут административному взысканию в виде административного ареста на срок 15 суток", - сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, момент избиения женщины попал на камеру наблюдения в Алматы. На кадрах видно, как изверг разбивает телефон женщины, несколько раз бросив его на брусчатку, затем наносит ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва падет, а истязатель уходит с места преступления.
15 апреля закон о защите женщин и детей от насилия вступил в силу в Казахстане. Законом вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей.
15.04.2024, 21:12 41776
В Актюбинской области после смерти ученика спортшколы завели три уголовных дела
Фото: Polisia.kz
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Актобе. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области после смерти ученика школы-интерната - колледжа олимпийского резерва имени Есет батыра завели три уголовных дела, информирует пресс-служба департамента полиции региона.
Как сообщает портал "Мой город", расследуются три уголовных дела по фактам хулиганства, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, а также в отношении педагогов и руководства спортивной школы в связи с недобросовестным отношением к обязанностям.
Двое подозреваемых воспитанников указанной школы арестованы и водворены в изолятор временного содержания. Назначены экспертизы", - добавили в полиции.
Напомним, 11 апреля вечером в школе - колледже олимпийского резерва упал и потерял сознание 14-летний учащийся отделения вольной борьбы. Ему вызвали скорую помощь, но до больницы мальчика не довезли, он скончался в машине скорой.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае прошлого года в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
В начале июля в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено нападение на мужчину с ребенком на руках в одном из торговых центров столицы. Стало известно, что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).
15.04.2024, 15:22 48191
Каждое четвертое убийство совершается в семье - омбудсмен
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2023 году всего в семейно-бытовой сфере совершено 108 убийств, или 11% от общего количества преступлений в этой же сфере, сообщил в специальном докладе на тему "О противодействии семейно-бытовому насилию" уполномоченный по правам человека Артур Ластаев.
Как уточнил омбудсмен, эти 108 убийств в 2023 году составляют 23% от общего количества убийств в стране, то есть каждое 4-е убийство в Казахстане совершается именно в семейно-бытовой сфере, и примерно каждые 3 дня от домашнего насилия погибает человек.
При этом Ластаев обратил внимание на то, что, несмотря на серьезное снижение общего количества убийств за минувшие 6 лет - на 43%, или почти в 2 раза (в 2018-м - 823, а в 2023-м - 472), убийства в семейно-бытовой сфере остаются примерно на одном уровне.
На фоне заслуживающих внимания результатов общего снижения статистики убийств именно это обстоятельство указывает на недостаточную эффективность работы по их предотвращению в семейно-бытовой сфере. Видимо, поэтому общество в последнее время стало формировать запрос на ужесточение законодательства и резонировать на каждый эпизод предполагаемого причинения смерти в семейно-бытовой сфере", - подчеркнул уполномоченный по правам человека.
Он также отметил, что до криминализации бытового насилия в 2015 году в год совершалось почти 300 убийств именно в этой сфере. После криминализации бытового насилия на 3 года, в период 2015-2017 годов, количество убийств снизилось в 2-3 раза.
Всего с 2018 по 2023 год в семейно-бытовой сфере совершено 5958 уголовных правонарушений, говорится в докладе.
Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев подписал закон о защите женщин и детей от насилия. Напомним, законом вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.
Напомним, на днях на камеру видеонаблюдения попало жестокое избиение женщины в Алматы.
Ранее по факту избиения девушки в Алматы завели уголовное дело.
В Казахстане закон об ужесточении наказания за семейно-бытовое насилие прозвали "закон Салтанат" после трагической смерти Салтанат Нукеновой - жены экс-министра экономики РК Куандыка Бишимбаева. Его обвиняют в истязании и убийстве своей супруги. Открытый судебный процесс по делу идетв прямом эфире и вызвал огромный резонанс как в Казахстане, так и за рубежом.
15.04.2024, 12:12 51586
Выделенные на ремонт и отопление школы деньги похитили в Шымкенте
Руководство учебного заведения подозревают в хищении более 6 млн тенге
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Шымкент. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Руководство одной из школ Шымкента подозревают в хищении более 6 млн тенге, выделенных на ремонт и отопление.
В ходе проверки прокуратура района Туран выявила факты хищения бюджетных средств на сумму 6 843 837 тенге.
Данные денежные средства были выделены из бюджета на проведение текущего ремонта средней школы № 73 и доставку угля в период 2022-2023 годы. Кроме того, выявлены факты ежемесячного начисления заработной платы сотрудникам, которые фактически не осуществляли трудовую деятельность", - сообщили в прокуратуре.
Начато досудебное расследование по статье 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".
Ранее Антикор сообщал, что в сфере образования Казахстана вскрыты устойчивые преступные схемы хищения бюджетных средств и миллиардные кражи. Наиболее крупные суммы хищений выявлены в Туркестанской, Жетісу, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской областях и Алматы.
13.04.2024, 09:51 92276
Вовлекавшего людей в вооруженные конфликты иностранца задержали в аэропорту Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Находившегося в межгосударственном розыске гражданина России задержали в аэропорту Алматы.
11 апреля при прилете авиарейса сообщением Внуково - Алматы транспортными полицейскими совместно с сотрудниками ПС КНБ задержан 32-летний гражданин РФ.
Согласно информации Polisia.kz, задержанный был объявлен в межгосударственный розыск в сентябре 2023 года за незаконное вовлечение и участие граждан Таджикистана и лиц без гражданства в вооруженных подразделениях, вооруженном конфликте или военных действиях на территории других государств.
В настоящее время задержанный водворен в ИВС. Решается вопрос о его экстрадиции.
Напомним, экстремистская организация пыталась завербовать казахстанского студента за рубежом.
12.04.2024, 18:25 108426
Казахстан занял 75-е место из 146 в рейтинге стран по уровню преступности
Фото: Polisia.kz
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рейтинге стран по уровню преступности на 2024 год, по данным Numbeo, Казахстан занял 75-е место из 146. Индекс страны составил 45,9 (умеренный уровень), сообщает ranking.kz.
Самыми опасными в плане преступности странами в 2024 году стали Венесуэла, Папуа - Новая Гвинея и Афганистан, самыми безопасными - Андорра, ОАЭ и Катар.
Среди стран СНГ более высокий уровень преступности, чем в РК, присвоен Кыргызстану, Беларуси и Украине. Лучше обстоят дела в Армении, Узбекистане, Азербайджане, России и Молдове.
Эксперты рейтинга отмечают, что при индексе 20 уровень преступности считается очень низким, от 20 до 40 - низким, от 40 до 60 - умеренным, от 60 до 80 - высоким, а уровень преступности при индексе выше 80 считается очень высоким.
Согласно официальной казахстанской статистике, по итогам января-февраля 2024 года уровень преступности в Казахстане составил 78,6 уголовных правонарушения в расчете на 10 тыс. человек, против 81,6 годом ранее.
В региональном разрезе самый высокий уровень преступности наблюдается в Астане: 156,9 правонарушения на 10 тыс. человек, против 150,5 годом ранее. В тройке антилидеров также оказались Алматы и Атырауская область (125,5 и 85,8 правонарушения на 10 тыс. человек соответственно). Самым благополучным регионом можно было бы назвать Туркестанскую область: на 10 тыс. человек, проживающих в регионе, приходится 34,1 правонарушения. Впрочем, речь скорее идет о высокой латентности преступлений и низкой выявляемости (и, соответственно, малом количестве зарегистрированных преступлений при большой численности населения), чем о реальном благополучии и безопасности региона.
За два месяца в Едином реестре досудебных расследований РК было зарегистрировано 25,9 тыс. уголовных правонарушений - на 0,7% меньше, чем годом ранее. Больше всего правонарушений зарегистрировали в Алматы (4,6 тыс.), Астане (3,7 тыс.) и Алматинской области (1,9 тыс.). Меньше всего - в Улытауской области: 239 случаев, против 280 годом ранее.
Больше всего правонарушений приходится на случаи мошенничества, краж, мелких хищений, незаконного обращения с наркотическими средствами без цели сбыта и умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести.
Что касается лиц, совершивших уголовные правонарушения, таковых за два месяца 2024 года насчитывалось 8,9 тыс. человек - на 2,9% меньше, чем годом ранее.
В региональном разрезе в тройку антилидеров попали те же регионы - Алматы (1,5 тыс. человек, минус 3,1% за год), Астана (972 человека, плюс 9,7%) и Алматинская область (625 человек, минус 21,9%). Наименьшие показатели были зафиксированы в Улытауской (102 человека), Атырауской (218 человек) и Абайской (238 человек) областях.
Установленная сумма ущерба, причиненного уголовными правонарушениями, составила 116,5 млрд тенге - на 2,8% больше, чем за январь-февраль 2023 года.
12.04.2024, 17:21 101266
К восьми годам тюрьмы приговорен незаконно купивший более 700 рогов сайги житель Аксу
В доход государства взыскан ущерб в размере более 2 млрд тенге
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Павлодар. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Аксу незаконно приобрел и хранил у себя более 700 рогов сайги, за что получил 7 лет колонии.
Аксуским городским судом Павлодарской области рассмотрено уголовное дело в отношении А. по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки дериватов, в том числе рогов, совершенное с причинением особо крупного ущерба (пункт 2 часть 3 статьи 339 УК).
Согласно материалам суда, обвиняемый в сентябре прошлого года незаконно приобрел 782 рога сайги на сумму свыше двух миллиардов тенге. Подсудимый перевез рога в Аксу и хранил в гараже.
Ему вменяется наказание по статье УК РК "Незаконное приобретения, хранения, перевозки дериватов, в том числе рогов, совершенное с причинением особо крупного ущерба".
Содеянное относится к тяжким экологическим преступлениям, и за его совершение законом предусмотрено только лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. С учетом положительных характеристик по месту жительства, отсутствия отягчающих вину обстоятельств судом назначено А. 7 лет лишения свободы. Также А. лишен права заниматься охотничьей деятельностью сроком на 5 лет", - рассказали в пресс-службе городского суда Аксу.
Отмечается, что в доход государства взыскана компенсация в размере 2 023 425 000 тенге и государственная пошлина в размере 60 702 750 тенге.
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