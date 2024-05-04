В реке Урал ожидается дальнейшее повышение уровня воды

Критический уровень воды в реке Урал составляет 850 см, на утро 3 мая уровень воды достиг отметки 812 см

Фото: gov.kz

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Атырау. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По данным гидрологического мониторинга Казгидромета по Атырауской области, в реке Урал за счет поступления воды с территории ЗКО за прошедшие сутки уровень воды изменился. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды. Об этом сообщили в оперативном штабе по ЧС региона.





На гидропосту река Урал - поселок Индербор уровень на отметке 788 см, подъем уровня на 38 см. Общий подъем с начала паводка составляет 565 см.





На посту река Урал - поселок Махамбет уровень воды за сутки повысился на 17 см, до 812 см. Общий подъем с начала паводка составляет 495 см. До критической отметки осталось 38 см, отметили в штабе.





На гидропосту река Урал - Атырау уровень повысился на 12 см, до 471 см. Общий подъем с начала паводка составляет 280 см.





Сообщается, что на 3 мая с Ириклинского водохранилища сброс составляет 141 кубометр в секунду.





В Министерстве водных ресурсов и ирригации РК рассказали об обстановке на водохранилищах страны.





По данным ведомства, четыре крупных водохранилища ЗКО наполнены в среднем на 88%.





В Акмолинской области два крупных водохранилища заполнены на 100%.





В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища заполнены на 100%.





В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%.





В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 82,4%.





В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 39,8%.





В Карагандинской области три крупных водохранилища заполнены в среднем на 98,6%.





В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%.





Отмечается, что собранная в водохранилищах вода далее направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности.





Дополнено 03.05.2024, 12.10





В Атырауской области в двух реках продолжает расти уровень воды, сообщает оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям региона.





На протоке Кигач и Шароновка бассейна реки Волга наблюдается повышение уровня воды, подъем уровня обусловлен увеличением попусков в период половодья с Волгоградского водохранилища", - проинформировали в штабе.