В Алматы вновь избили женщину  

В предгорных зонах по 54 незаконным объектам вынесено 36 судебных актов в пользу государства

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Алматы. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 229 гектаров земли возвращены из жилой зоны в рекреационную. Об этом было сказано в ходе - В Алматы 229 гектаров земли возвращены из жилой зоны в рекреационную. Об этом было сказано в ходе заседания общественного совета Антикоррупционной службы по проблемным вопросам строительства в предгорьях Алматы.





На заседании было озвучено, что к настоящему времени из жилой зоны в рекреационную возвращены 229 га земли, передан в госсобственность земельный участок с сибиреязвенным захоронением, проведена инвентаризация всех водных объектов.





По выявленным в предгорных зонах 54 незаконным объектам вынесено 36 судебных актов в пользу государства, 30 из них вступили в законную силу, 2 незаконных объекта уже снесены, еще 3 ждут сноса.





Также было отмечено, что на рассмотрении мажилиса находится ряд законопроектов, где учтены рекомендации Антикора относительно усиления ответственности ГАСК, наделения МЧС полномочиями по согласованию градостроительных проектов, регламентации отдельных строительных понятий и др.





Летом прошлого года стало известно, что в микрорайоне Горный гигант в Алматы жилые комплексы активно строятся близ сибиреязвенного захоронения.





Ранее сообщалось, что по итогам проверки в 2023 году в Алматы было выявлено более 150 фактов нарушений при застройке, преимущественно в предгорьях.



