Шесть насосов ТОО "МАЭК" в Актау изношены на 100%

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Актау. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На морской насосной второго водоканала установлены 16 циркуляционных насосов, которые были построены еще в советское время. Фактически, подчеркнул генеральный директор ТОО "МАЭК" Кайрат Рахимов, они находятся в критическом состоянии, сообщает - На морской насосной второго водоканала установлены 16 циркуляционных насосов, которые были построены еще в советское время. Фактически, подчеркнул генеральный директор ТОО "МАЭК" Кайрат Рахимов, они находятся в критическом состоянии, сообщает Lada.kz





Определенная работа велась, но, как мы констатируем, из 16 насосов шесть имеют 100-процентный износ и находятся постоянно в ремонте. Один из них полностью выведен из эксплуатации", - сообщил Кайрат Рахимов.





Тем не менее, как отмечает гендиректор предприятия, общая производительность с учетом насосов, находящихся в строю, позволяет полностью покрыть нужды самого комбината. Это в первую очередь приготовление питьевой воды, охлаждение, направление на электрические станции, а также поставку сторонним организациям в лице "КазАзот".





На повестке ТОО "МАЭК", отмечает Кайрат Рахимов, стоит вопрос замены этих циркуляционных насосных. Работы планируется провести на период с 2025 по 2026 годы. Бюджет на эти цели оценивается больше чем в 8 миллиардов тенге.



