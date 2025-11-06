Полную информацию об условиях кредитования обяжут раскрывать казахстанские банки
Фото: Depositphotos
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис одобрил в первом чтении законопроект о банках и банковской деятельности и сопутствующие поправки по вопросам регулирования и развития финансового рынка, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Банки будут обязаны раскрывать полную и понятную информацию о финансовых продуктах, включая процентные ставки, сроки и условия кредитования", - заявили в пресс-службе.
Также отметили в мажилисе, одна из ключевых норм законопроекта - усиление защиты прав потребителей через внедрение поведенческого надзора.
Действующее в настоящее время пруденциальное регулирование обеспечивает финансовую устойчивость банков. Поведенческий же надзор будет следить за соблюдением прав заемщиков, добросовестным поведением банков и прозрачностью их работы с клиентами. Также будет контролироваться полнота раскрываемой информации, корректность договоров и наличие механизмов досудебного урегулирования споров. В этой связи законопроект предусматривает создание единого офиса финансового омбудсмена, который объединит существующих банковского, страхового и микрофинансового омбудсменов", - сообщили в нижней палате парламента.
Кроме того, в целях повышения конкуренции и упрощения доступа на банковский рынок предусматривается введение двух видов лицензий - базовой и универсальной. При этом, базовая лицензия будет отличаться от универсальной по объему разрешенных операций.
Законопроектами закрепляется возможность для банков открывать так называемые исламские окна - специализированные подразделения, предлагающие услуги по принципам исламского финансирования. В настоящее время осуществлять исламскую банковскую деятельность в Казахстане возможно только через создание отдельного исламского банка. Новый закон позволит банкам расширить спектр услуг и повысить конкуренцию на финансовом рынке, сохраняя при этом соответствие нормам шариата", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что закредитованность населения в Казахстане продолжает расти. Как сообщила депутат мажилиса Унзила Шапак, за два года задолженность населения по кредитам выросла до 23 трлн тенге, несмотря на ряд принятых мер.
Напомним, летом сообщалось, что совокупный объем задолженности по принятым коллекторскими агентствами в работу займам и микрокредитам в Казахстане с начала года вырос на 3,1% и составил 803,1 млрд тенге.
Между тем председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила, что рост потребительских кредитов, по сравнению с прошлым годом, снизился почти в 2 раза, с 33,5% до 17,8%, благодаря принятому в прошлом году закону. Глава АРРФР считает, что впоследствии количество полученных кредитов будет сокращаться.