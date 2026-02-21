Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина установила личный рекорд и вошла в топ-10 на Олимпийских играх  

Фото: НОК РК

Рассказать друзьям

Милан. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 17 февраля Казахстан был представлен на Олимпийских играх в двух видах спорта.





Казахстанский спортсмен Чингиз Ракпаров завершил выступление в лыжном двоеборье. По итогам прыжков с трамплина (большой трамплин) он занял 35-е место. В лыжной гонке на 10 км спортсмен стартовал именно с этой позиции и с отставанием в 4 минуты 6 секунд от лидера. В результате Ракпаров финишировал 32-м, уступив победителю 7 минут 57 секунд, сообщили в НОК РК.





Норвежец Йенс Лурос Офтебро стал двукратным олимпийским чемпионом. Йоханнес Лампартер (Австрия) занял второе место, а тройку призеров замкнул финн Илкка Херола.





В короткой программе по женскому фигурному катанию выступила Софья Самоделкина. Фигуристка за свой прокат получила от судей 68,47 балла. Этот результат позволил ей занять промежуточное 12-е место.









Итоги короткой программы (29 участниц):





1. Ами Накаи (Япония) - 78.71





2. Каори Сакамото (Япония) - 77.23





3. Алиса Лю (США) - 76.59





12-е место - Софья Самоделкина - 68,47 балла





Решающее выступление в произвольной программе состоится 19 февраля в 23.00 по времени Астаны, сообщили в Минтуризма и спорта РК.





Стоит отметить, женское одиночное катание на Олимпиаде представлено Казахстаном всего во второй раз. Ранее, на Играх 2018 года в Пхёнчхане, страну представляли Айза Мамбекова и Элизабет Турсынбаева.





Соревнования по фристайл-акробатике в связи с погодными условиями были перенесены на сегодня.





18 февраля Казахстан будет представлен в четырех видах спорта.









В 13.45 - квалификация лыжного командного спринта у женщин. От Казахстана выступят Дарья Ряжко и Надежда Степашкина.





В 14.00 начнутся соревнования в горнолыжном слаломе среди женщин. От Казахстана примет участие Александра Скороходова.





Также в 14.00 запланировано начало квалификации фристайл-акробатики у женщин, в которой выступит Аяна Жолдас.





В 14.15 - квалификация лыжного командного спринта среди мужчин. Казахстан представят Наиль Башмаков и Амиргали Муратбеков.





В 00.15 пройдут четвертьфинальные забеги шорт-трекистов на дистанции 500 метров. В них выступят Абзал Ажгалиев и Денис Никиша.