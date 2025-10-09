Казахстанцы обеспокоены ростом цен на продукты: граждане стали реже покупать мясо, овощи и фрукты

Фото: Depositphotos

Москва. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пользователи казахстанских SIM-карт Kcell, Altel и Beeline пожаловались на проблемы с работой интернета и отправкой SMS в Российской Федерации, передает корреспондент агентства.





По предварительным данным, ограничения были введены российскими властями. Предполагалось, что запрет, действующий с 6 октября, продлится один день. Однако, по последней информации, ограничение сохраняется до сих пор. Когда ситуация нормализуется и какова причина введенных мер - пока не сообщается.





Дополнено 08.10.2025, 20.45





Казахстанские операторы связи подтвердили информацию о временных ограничениях корреспонденту Kazakhstan Today





Как рассказали в Beeline, причины ограничений на стороне роуминг-партнеров. Оператор продолжает выполнять свои обязательства по предоставлению связи абонентам в Казахстане и других странах.





В пресс-службе Tele2 порекомендовали пополнить баланс перед поездкой и не переключаться на роуминг от других операторов - если это сделать, блокировка интернета и SMS продлится еще на 24 часа.





Ранее на сайте Министерства связи и информатизации Беларуси появилась информация о том, что с 6 октября со стороны государственных органов Российской Федерации введены регуляторные ограничения по условиям предоставления услуг связи на территории страны.





Российские операторы связи вводят обязательную 24-часовую блокировку услуг передачи данных и SMS для всех абонентов в роуминге, регистрирующих в сетях российских операторов связи. Данное решение обязательно к исполнению и направлено на обеспечение национальной безопасности Российской Федерации и ее граждан. Блокировка автоматически применяется с момента первой регистрации в сети российских операторов и действует в течение 24 часов, после чего снимается", - заверили в министерстве.





Отмечалось, что при отсутствии активности по зарегистрированной в сети SIM-карте в течение 3 дней после снятия блокировки она будет применена снова на 24-часовой период до появления активности.





Ограничения не затрагивают голосовые услуги, которые будут полностью доступны независимо от блокировки услуг передачи данных и SMS", - добавили в пресс-службе.