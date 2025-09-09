08.09.2025, 12:09 45026
Высокая инфляция съедает рост экономических показателей и доходов населения - Токаев
Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая с посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал одной из главных проблем высокую инфляцию, которая съедает рост экономических показателей и доходов населения, передает корреспондент агентства.
Важнейший ключевой фактор создания благоприятного инвестиционного климата - макроэкономическая стабильность. Но сегодня главная проблема - это высокая инфляция, которая съедает рост экономических показателей и доходов населения. Готового рецепта решения данной проблемы не существует, с ней сталкивается большинство государств, она, по сути, универсальна, но в наших условиях приобрела особенно острый характер", - заявил Токаев.
Он отметил, что правительству и Нацбанку необходимо объединить усилия для решения данной проблемы.
Нужно вырваться из этого макроэкономического заколдованного круга. Преодолевать не вчера возникшие трудности следует с учетом передового мирового опыта, будучи готовыми к принятию ответственности за непопулярные меры. Правительство и Национальный банк должны действовать как одна команда, перед которой стоит задача общегосударственного характера. Сейчас не время заниматься перетягиванием каната", - подчеркнул президент.
Как сообщалось ранее, президент поручил активно продвигать казахстанскую продукцию на зарубежные рынки.
09.09.2025, 11:12 4706
Специальные экономические зоны проверят на эффективность в Казахстане
Будет усилена работа акиматов по привлечению новых инвесторов
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Специальные экономические зоны проверят на эффективность в Республике Казахстана, сообщил в ходе заседания правительства министр промышленности и строительства страны Ерсайын Нагаспаев.
Сегодня на каждый тенге из бюджета привлекается примерно 8 тенге частных инвестиций, и 1,4 тенге возвращается в бюджет в виде налогов", - Ерсайын Нагаспаев.
По его словам, в целях дальнейшего совершенствования деятельности СЭЗ будут проработаны следующие вопросы:
- проведение экспертизы эффективности СЭЗ и разработка комплексных мер;
- расширение критериев отбора проектов;
- мониторинг выполнения обязательств инвесторов;
- разработка порядка привлечения для управления специальными зонами частных компаний, включая иностранные компании.
Также будет усилена работа акиматов по привлечению новых инвесторов", - заявил министр.
Ранее сообщалось, что новая СЭЗ создается в области Жетысу.
08.09.2025, 12:13 43501
Казахстану необходима новая модель управления транспортной системой - Токаев
Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В своем ежегодном послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев поднял вопросы развития транспорт-логистической системы страны, конкуренции в сфере транзита грузов, разработке тарифной политики, внедрения беспилотных технологий.
По словам главы государства, за прошлый год объем перевозок грузов по территории Казахстана превысил 1 миллиард тонн. Вместе с тем имеются значительные резервы для расширения транзитного потенциала страны.
Коридор Север - Юг открывает прямой доступ к рынкам стран Персидского залива и Южной Азии. А коридор Восток - Запад и глобальная китайская инициатива "Один пояс, один путь" усиливают роль Казахстана как основного сухопутного моста Евразии. Ключевое значение для Казахстана также имеет развитие Транскаспийского транспортного маршрута.
Все эти маршруты должны работать как единая система, принося нашей стране ощутимый доход и новые инвестиции в инфраструктуру, а также создавая качественные рабочие места. Следует широко внедрять цифровые решения, без чего не добиться никакой эффективности. Надо предметно заниматься вопросами региональной транспортной связанности. Для Казахстана как крупной транзитной территории данное направление имеет особое значение", - подчеркнул президент.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что в мире усиливается глобальная конкуренция за транзит, предлагаются более дешевые альтернативные направления и решения.
Для наращивания объемов транзитных перевозок необходимо действовать на опережение. Хотел бы еще раз напомнить, что для модернизации инфраструктуры и обеспечения конкурентоспособности в транспортно-транзитной сфере необходимо в полной мере задействовать возможности цифровых технологий и искусственного интеллекта", - сказал глава государства.
Он отметил, что в текущем году будет завершено строительство второй железнодорожной ветки Достык - Мойынты протяженностью 836 километров. Данный проект, реализованный собственными силами в кратчайшие сроки, имеет особое значение. Он позволит значительно увеличить пропускную способность маршрута Восток - Запад.
Правительству следует обеспечить своевременную реализацию таких проектов, как "Бахты - Аягоз", "Кызылжар - Мойынты". Их запуск завершит формирование каркаса железнодорожной инфраструктуры", - сказал президент.
Также он подчеркнул необходимость развития автомобильных магистралей в рамках ключевых коридоров.
Следует ускорить строительство дороги Саксаул - Бейнеу, которая позволит сократить почти на треть сроки транзита из Китая в Европу по территории Казахстана. Наряду с этим следует выстроить новую модель управления транспортной системой, при которой она будет окупать государственные инвестиции. Мощный импульс необходимо придать контейнерным перевозкам, доля которых в стране по-прежнему крайне низкая - всего около 7%. Для сравнения: в мире на контейнерные перевозки приходится более 16% сухих грузов. Правительству нужно принять специальную программу, направленную на стимулирование контейнерных перевозок. В ней также должны быть предусмотрены действенные меры по развитию мультимодальных маршрутов", - пояснил Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что в повышении конкурентоспособности и увеличении внутренних перевозок ключевую роль играет рациональная, понятная тарифная политика. Существующая система тарифообразования, по мнению президента, фрагментарная и недостаточно гибкая.
Правительству до конца текущего года следует разработать конкурентную тарифную политику с учетом всех видов транспорта", - поручил президент.
Токаев отметил, что от грузоперевозчиков поступают многочисленные жалобы на затянутость всех процессов.
Фактически каждую услугу им приходится оформлять через разные цифровые системы, а где-то даже по-старинке бегать с бумажками. Еще большее возмущение вызывает отсутствие качественного доступа к интернету на некоторых пограничных и таможенных постах. Необходимо срочно выправлять ситуацию. Поручаю также ускорить внедрение многофункциональной цифровой платформы управления перевозками с применением искусственного интеллекта. До конца октября требуется запустить единую цифровую систему таможенных и логистических услуг Smart Cargo. Эта система обеспечит частным компаниям равный автоматизированный доступ к инфраструктуре", - отметил лидер Казахстана.
Также он поручил правительству и акиматам улучшить качество оказания услуг для автоперевозчиков на границе.
Многие пограничные пропускные пункты не выдерживают никакой критики, не соответствуют современным стандартам и негативно влияют на имидж нашей страны (...) Большое значение имеет обеспечение на всей территории страны беспрепятственных перевозок. Необходимо создать все условия для транзита грузоперевозок по принципу "зеленого коридора", - пояснил он.
Еще один важный вопрос, который затронул президент в своем послании, - развитие воздушных грузоперевозок. По его словам, несмотря на положительную динамику перевозок авиагрузов, есть существенный потенциал для дальнейшего наращивания объемов.
Ранее я уже поручал удвоить объем обработанных авиагрузов. Этого можно добиться в первую очередь путем создания национального грузоперевозчика с привлечением крупных иностранных партнеров. В условиях роста электронной коммерции и поставок высокотехнологичной продукции авиакарго является высокодоходным и крайне востребованным сегментом. Поэтому мы должны активнее развивать аэрохабы, обеспечивая их интеграцию в глобальные логистические цепочки. При этом требуется навести порядок в части регулирования сегмента перевозок экспресс-грузов. Это необходимо для защиты интересов потребителей", - заявил глава государства.
Вместе с тем Токаев высказался о необходимости внедрения беспилотных технологий, включая принятие соответствующих нормативных актов.
Как я не раз говорил ранее, наша стратегическая задача - стать ведущим авиационным хабом на евразийском пространстве. Эту работу нужно проводить с участием лучших специалистов и предпринимателей данной отрасли. Но основная ответственность возлагается на правительство. Ход исполнения поручений будет рассмотрен в начале года после ежегодного отчета правительства на специальном заседании", - заключил президент.
08.09.2025, 11:03 47911
Казахстан и другие страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти
Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Восемь стран ОПЕК+, ранее объявивших о дополнительных добровольных корректировках в апреле и ноябре 2023 года, приняли решение скорректировать планы по добыче нефти.
Как говорится в сообщении организации, Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман приняли такое решение на виртуальной встрече 7 сентября 2025 на основе анализа состояния и перспектив мирового рынка нефти.
В связи со стабильными перспективами мировой экономики и благоприятными фундаментальными показателями рынка, отраженными в низких запасах нефти, восемь стран-участниц приняли решение о корректировке добычи на 137 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 1,65 миллиона баррелей в сутки, объявленными в апреле 2023 года", - сообщает ОПЕК+.
По плану на октябрь 2025 года, добыча нефти вырастет:
- В Саудовской Аравии - на 42 тыс. баррелей в сутки;
- В России - на 42 тыс. баррелей в сутки;
- В Ираке - на 17 тыс. баррелей в сутки;
- В ОАЭ - на 12 тыс. баррелей в сутки;
- В Кувейте - на 11 тыс. баррелей в сутки;
- В Казахстане - на 6 тыс. баррелей в сутки;
- В Алжире - на 4 тыс. баррелей в сутки;
- В Омане - на 3 тыс. баррелей в сутки.
Добыча в объеме 1,65 миллиона баррелей в сутки может быть частично или полностью возвращена в зависимости от меняющейся рыночной конъюнктуры и постепенно. Страны ОПЕК+ продолжат внимательно отслеживать и оценивать рыночную конъюнктуру. В своих постоянных усилиях по поддержанию стабильности рынка они подтвердили важность осторожного подхода и сохранения полной гибкости в отношении приостановки или отмены дополнительных добровольных корректировок добычи, включая ранее реализованные добровольные корректировки в размере 2,2 млн баррелей в сутки, объявленные в ноябре 2023 года", - подчеркнули в организации.
Восемь стран ОПЕК+ также отметили, что эта мера предоставит странам-участницам возможность ускорить выплату компенсаций. Восемь стран подтвердили свою коллективную приверженность достижению полного соответствия Декларации о сотрудничестве, включая дополнительные добровольные корректировки добычи, которые будут контролироваться Совместным министерским мониторинговым комитетом (СММК).
Они также подтвердили свое намерение полностью компенсировать любой перепроизводимый объем с января 2024 года. Восемь стран ОПЕК+ будут проводить ежемесячные встречи для анализа рыночной конъюнктуры, соответствия требованиям и компенсации. Встреча восьми стран состоится 5 октября 2025 года.
Напомним, добыча нефти в Казахстане в августе составила 1,712 млн баррелей в сутки, что на 48 тысяч баррелей в сутки меньше, чем месяцем ранее.
07.09.2025, 11:00 85641
В Казахстане весной цена на картофель не превысит 185 тенге за килограмм - правительство
Астана. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 6 сентября, под председательством вице-премьера - министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось совещание, посвященное анализу факторов инфляции и выработке оперативных мер по ее сдерживанию, сообщает пресс-служба правительства.
По словам первого вице-министра национальной экономики Азамата Амрина, в августе годовая инфляция ускорилась до 12,2% (в июле - 11,8%). Наиболее заметный рост цен отмечен в Карагандинской (14,4%), Улытауской (13,6%), Акмолинской (13%), Атырауской (12,8%), Северо-Казахстанской (12,6%), Актюбинской (12,5%), Западно-Казахстанской (12,4%) областях, а также в Астане (12,8%) и Алматы (12,7%).
Основное влияние оказали платные услуги - коммунальные (+2,9%), транспортные (+1,7%) и в сфере здравоохранения (+0,9%)", - отметил Азамат Амрин.
Непродовольственные товары в среднем подорожали на 1%. При этом зафиксировано удешевление отдельных категорий: холодильников и морозильников (-1,5%), кухонных плит (-6,3%), стеклянных изделий и столовых приборов (-0,1%).
С начала второго квартала темпы продовольственной инфляции снизились вдвое: в августе зафиксирован рост лишь на 0,5%. Четвертую неделю подряд сохраняется нулевой рост цен на социально значимые продукты питания, что впервые с начала года позволило снизить их индекс до 7,8%.
По словам первого вице-министра торговли и интеграции Айжан Бижановой, существенное влияние на продовольственную инфляцию оказывает импортная продукция (23-27% в структуре продтоваров). Для эффективного сдерживания продинфляции предложено усилить меры по программам импортозамещения.
За неделю подешевели овощи и рис, снизился индекс по сахару. Замедлился рост цен на соль и подсолнечное масло, во многом благодаря заключенным с производителями соглашениям о сдерживании цен", - подчеркнула Бижанова.
По данным Министерства сельского хозяйства, урожай картофеля в этом году ожидается на уровне 2,7 млн тонн. На 5 сентября уже собрано 840,2 тыс. тонн. Цены на полях варьируются от 90 до 120 тг/кг, а средняя розничная цена за неделю снизилась на 3,9% и составила 194 тг/кг.
Для стабилизации цен Министерство торговли и интеграции подписало меморандум с Союзом картофелеводов и овощеводов, в котором зафиксировали обязательства сельхозпроизводителей по поставкам на внутренний рынок по заявкам акиматов и отпускную цену в ноябре - не более 145 тг/кг, а весной 2026 года - не выше 185 тг/кг с учетом хранения. Аналогичные соглашения заключены с АО "Арал туз" (снижение цены на соль на 18% - со 100 до 82 тг) и Ассоциацией яичных производителей (максимальная цена - 55 тг за штуку).
По итогам совещания Серик Жумангарин поручил Комитету по регулированию естественных монополий представить предложения по дальнейшему сдерживанию роста цен на регулируемые услуги, а акиматам - обеспечить доступ в овощехранилища партнеров СПК для установки видеокамер.
06.09.2025, 17:22 111206
Изменения в Налоговом кодексе могут спровоцировать дефицит лекарств и подорвать отечественное производство - "Атамекен"
Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Планируемые изменения в Налоговом кодексе могут спровоцировать дефицит лекарств и подорвать отечественное производство, считают в НПП "Атамекен".
Основной причиной беспокойства является введение с 2026 года НДС на лекарственные средства и медицинские изделия. Бизнес настаивает на срочном дерегулировании цен лекарственных средств в опте и рознице.
Напомним, что с 1 января 2026 года вводится НДС на лекарственные средства и медицинские изделия по ставке 5%, с увеличением до 10% с 2027 года, а также по базовой ставке 16% на реализацию и импорт фармацевтических субстанций, оборудования, материалов и комплектующих для производства лекарств и медицинских изделий. Освобождение от НДС сохраняется только для лекарств, закупаемых в рамках ГОБМП и ОСМС, а также для лечения орфанных заболеваний.
Нацпалата совместно с бизнес-сообществом неоднократно выступали за сохранение налоговых льгот для сферы здравоохранения, однако данные предложения не были поддержаны. В результате, на сегодня у представителей фармацевтической отрасли возникают вопросы, связанные с отсутствием ясного механизма налогового администрирования", - отметил заместитель председателя правления НПП РК "Атамекен" Тимур Жаркенов.
По его словам, новый Налоговый кодекс создает "наслоение" льгот и стандартных ставок, что может привести к нежелательным последствиям. В новом налоговом законодательстве отсутствует проработанный порядок администрирования НДС.
Кроме того, по данным НПП "Атамекен", с 1 января 2026 года в автоматизированный порядок выписки электронных счетов-фактур вводится уплата НДС авансом. Для производителей и дистрибьюторов это означает риски кассовых разрывов и фактическую невозможность оборота продукции без внешних займов.
При этом в отрасли сохраняется регулирование цен на ЛС в коммерческом сегменте. В итоге в условиях ценового регулирования введение НДС приведет к дефициту ЛС на рынке и рискам спада отечественного производства ЛС и медицинских изделий.
По словам исполнительного директора Ассоциации "ФармМедИндустрия Казахстана" Гульдарии Манакпаевой, отечественные производители оказались в наиболее уязвимом положении. При импорте сырья, субстанций и комплектующих для производства они будут уплачивать НДС по ставке 16%, в то время как готовая продукция будет облагаться по льготной ставке 5-10% или не будет облагаться вовсе, если поставляется в рамках ГОБМП и ОСМС.
Это создает огромный перекос, так как производители не смогут поставить 16% НДС в зачет, что сделает производство нерентабельным.
Мы смотрим на другие отрасли, например автопром, производство сельхозтехники. Все, что необходимо для их производства, полностью освобождается от налога на добавленную стоимость. Но к нам - социальной отрасли - такое отношение непонятно", - подчеркнула Манакпаева.
Генеральный директор компании - производителя лекарственных средств и медицинских изделий "Нур-Май Фармация" Газиз Шаханов заявил о серьезных проблемах, связанных с несогласованностью налоговых льгот.
По его словам, текущая система приводит к удорожанию продукции для конечного потребителя. Главная проблема заключается в том, что производители вынуждены платить 16% НДС при импорте субстанций и материалов, но при этом продают большую часть готовой продукции с нулевой ставкой НДС.
Мы производим недорогие препараты, но доля импортных компонентов в их себестоимости достигает 70-80%. Уплаченный НДС не возмещается, что превращает его в прямой расход. В итоге мы вынуждены включать эти затраты в конечную цену, что делает нашу продукцию дороже и менее конкурентноспособной по цене", - пояснил Газиз Шаханов.
Еще один пример, который привел эксперт, касается поставки медизделий в частные диализные центры. Эти клиники оказывают услуги по обязательному социальному медицинскому страхованию (ОСМС), которые освобождены от НДС. Однако производители обязаны продавать им продукцию с налогом.
Клиники просят нас снизить цены на сумму НДС, так как у них нет механизма его возмещения. Но мы не можем пойти на такой шаг, потому что уже заплатили 16% НДС при ввозе сырья для производства лекарственных средств и медицинских изделий. Это приводит к дополнительным убыткам для нас, поскольку наша рентабельность и без того низкая", - добавил Шаханов.
Он подчеркнул, что текущая ситуация создает системный сбой.
По мнению эксперта, налоговая ставка должна быть одинаковой на всех этапах. В противном случае необоснованные потери несут и производители, и клиники, а это сказывается на стоимости лечения для пациентов.
Президент Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности Марина Дурманова заявила, что отрасль находится на грани выживания.
В условиях ценового регулирования, введенного приказами Минздрава, многие препараты уже стали нерентабельными, и их производители уходят с рынка. Введение НДС усугубит ситуацию и может привести к полному коллапсу", - отметила эксперт.
Она призвала отказаться от регулирования цен в коммерческом сегменте с 1 января 2026 года, как это планировалось ранее.
Население Казахстана останется без лекарственных препаратов. Этого допустить нельзя. Из-за ценового регулирования количество зарегистрированных препаратов в РК сократилось с 12 тысяч до 6900. НДС усугубит ситуацию. Создастся монополизация рынка аптек крупными поставщиками. Необходимо срочно дерегулирование цен лекарственных средств в опте и рознице и освободить от НДС ввоз сырья и оборудования для отечественных производителей, чтобы поддержать отрасль, обеспечивающую национальную лекарственную безопасность страны", - подчеркнула специалист.
В Министерстве здравоохранения заявили, что ведомство готово к диалогу с бизнесом, и поделились планами по переходу на более гибкий механизм регистрации цен.
В КГД РК отметили, что также открыты к диалогу с бизнесом, но на сегодня необходимо понять бизнес-схему фармацевтической отрасли и где действительно есть проблемы. Затем на основе совокупного анализа смотреть и делать выводы.
Население рискует остаться без лекарств после Нового года, возможен дефицит самых необходимых препаратов, если ситуация не изменится. Время разговоров уже прошло, и сейчас необходимо четко, предметно действовать", - подчеркнула депутат сената парламента РК Жанна Асанова.
По итогам совещания участники договорились о создании рабочей группы с участием всех заинтересованных сторон для разработки четких механизмов налогового администрирования фармацевтического сектора.
Напомним, на пленарном заседании мажилиса 3 сентября депутат Магеррам Магеррамов поднял вопрос о перебоях с обеспечением противоэпилептическими препаратами.
05.09.2025, 13:05 163886
Объем двусторонней торговли между США и Казахстаном достиг $4,2 млрд
Казахстан видит значительный потенциал для дальнейшего наращивания товарооборота с США
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам прошлого года объем двусторонней торговли между Соединенными Штатами Америки и Казахстаном достиг $4,2 млрд, сообщает пресс-служба правительства РК.
При этом мы видим значительный потенциал для дальнейшего наращивания товарооборота в рамках развития взаимной торговой среды", - отметил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин в ходе встречи со старшим вице-президентом торговой палаты США по делам Ближнего Востока, Турции и Центральной Азии Хушем Чоксином и представителями ряда компаний.
Подчеркивается, что участники встречи обсудили широкий круг вопросов, связанных с дальнейшим углублением сотрудничества.
С американской стороны были подняты темы совершенствования законодательства, норм нового Налогового кодекса, развития туризма, сокращения торговых барьеров и других направлений. Все вопросы получили содержательные разъяснения", - добавили в правительстве.
Напомним, США ввели пошлины в 25% для Казахстана.
05.09.2025, 12:34 165556
В Казахстане реальный уровень зарплат остался неизменным за последние два года - Нацбанк
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Республики Казахстана опубликовал доклад о денежно-кредитной политике, передает корреспондент агентства.
Во втором квартале 2025 года рост рабочей силы составил 1,1% г/г за счет увеличения числа наемных работников и снижения безработного населения. Продолжилась тенденция снижения количества самостоятельно занятых. Увеличение наемных работников отмечается в сфере услуг, в частности в торговле, здравоохранении, проживании и питании, предоставлении прочих услуг. Темпы роста номинальной заработной платы ускорились во втором квартале 2025 года до 11,3% г/г. Между тем реальный уровень заработных плат остался неизменным впервые за последние два года", - отмечается в документе.
По данным Нацбанка, рост спроса на рабочую силу на фоне расширения деловой активности не отражается в увеличении реальных заработных плат работников в целом по экономике.
Таким образом, повышение предложения рабочей силы и рост занятости не приводит к росту реальных заработных плат, что ограничивает инфляционное давление на внутренние цены со стороны рынка труда", - сообщается в докладе.
Напомним, инфляция в Казахстане в августе ускорилась до 12,2%. Цены на платные услуги за год выросли на 15,3% (в июле 2025 года - 14,9%), продовольственные товары - на 11,7% (в июле 2025 года - 11,2%), непродовольственные товары - на 9,7% (в июле 2025 года - 9,5%).
05.09.2025, 12:05 163901
Нефтяная промышленность в значительной степени определяет экономический рост Казахстана - Токаев
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстане Касым-Жомарт Токаев в ходе поздравления работников нефтегазовой отрасли отметил, что нефтяная отрасль сыграла особую роль в развитии страны, сообщает пресс-служба главы государства.
В годы независимости мы в полной мере ощутили всю ценность черного золота. И сегодня эта отрасль развивается динамичными темпами. Казахстан занимает лидирующие позиции на мировом нефтяном рынке, добыча нефти в стране выросла в четыре раза и в ближайшее время достигнет отметки в 100 млн тонн в год", - отметил глава государства.
Он подчеркнул, что наряду с производством сырья Казахстан уделяет большое внимание его глубокой переработке.
Модернизированы три крупных нефтеперерабатывающих завода в Атырау, Павлодаре и Шымкенте, что позволило полностью обеспечить внутренний рынок качественными горюче-смазочными материалами. Благодаря целенаправленной работе около 13 миллионов человек получили доступ к природному газу. Сегодня в этом направлении реализуются беспрецедентные масштабные проекты", - заявил глава государства.
По его словам, начинается освоение таких крупных морских месторождений, как Каламкас-море и Хазар с объемом инвестиций более шести миллиардов долларов.
Как рассказал Касым-Жомарт Токаев, в последние годы государство уделяет пристальное внимание выстраиванию системной работы по привлечению зарубежных инвестиций в различные сектора экономики.
С китайскими партнерами в нефтегазовой сфере у нас уже реализуется много проектов, запланированы новые проекты стратегического характера. Среди них особо отмечу соглашение о строительстве газохимического комплекса по производству карбамида в Актюбинской области с компанией CNPC на сумму более одного миллиарда долларов. Важной является достигнутая договоренность с Банком развития Китая о финансировании строительства магистральных трубопроводов для транспортировки этана и пропана в Атырауской области на сумму около 530 миллионов долларов. Мы традиционно уделяем особое внимание углублению сотрудничества со всеми международными инвесторами. Многолетнее партнерство в нефтегазовом секторе с американскими, российскими, европейскими, китайскими корпорациями - тому яркое свидетельство", - сообщил глава государства.
Президент считает, что мировая нефтегазовая отрасль находится в центре внимания многих государств и известных экспертов. Будущее отрасли обсуждается с точки зрения ее влияния на перспективы развития мировой экономики. Также он отметил, что перед отечественным нефтегазовым комплексом стоит актуальная задача технологической модернизации, в том числе путем внедрения искусственного интеллекта.
Дополнено 05.09.2025, 13.17
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды группе граждан, внесших значительный вклад в развитие отечественной нефтегазовой отрасли, сообщает Акорда.
Ранее в Казахстане ввели в промышленную эксплуатацию три новых газовых месторождения.
