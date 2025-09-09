Высокая инфляция съедает рост экономических показателей и доходов населения - Токаев

Урожай картофеля в этом году ожидается на уровне 2,7 млн тонн

Астана. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 6 сентября, под председательством вице-премьера - министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось совещание, посвященное анализу факторов инфляции и выработке оперативных мер по ее сдерживанию, сообщает пресс-служба правительства





По словам первого вице-министра национальной экономики Азамата Амрина, в августе годовая инфляция ускорилась до 12,2% (в июле - 11,8%). Наиболее заметный рост цен отмечен в Карагандинской (14,4%), Улытауской (13,6%), Акмолинской (13%), Атырауской (12,8%), Северо-Казахстанской (12,6%), Актюбинской (12,5%), Западно-Казахстанской (12,4%) областях, а также в Астане (12,8%) и Алматы (12,7%).





Основное влияние оказали платные услуги - коммунальные (+2,9%), транспортные (+1,7%) и в сфере здравоохранения (+0,9%)", - отметил Азамат Амрин.





Непродовольственные товары в среднем подорожали на 1%. При этом зафиксировано удешевление отдельных категорий: холодильников и морозильников (-1,5%), кухонных плит (-6,3%), стеклянных изделий и столовых приборов (-0,1%).





С начала второго квартала темпы продовольственной инфляции снизились вдвое: в августе зафиксирован рост лишь на 0,5%. Четвертую неделю подряд сохраняется нулевой рост цен на социально значимые продукты питания, что впервые с начала года позволило снизить их индекс до 7,8%.





По словам первого вице-министра торговли и интеграции Айжан Бижановой, существенное влияние на продовольственную инфляцию оказывает импортная продукция (23-27% в структуре продтоваров). Для эффективного сдерживания продинфляции предложено усилить меры по программам импортозамещения.





За неделю подешевели овощи и рис, снизился индекс по сахару. Замедлился рост цен на соль и подсолнечное масло, во многом благодаря заключенным с производителями соглашениям о сдерживании цен", - подчеркнула Бижанова.





По данным Министерства сельского хозяйства, урожай картофеля в этом году ожидается на уровне 2,7 млн тонн. На 5 сентября уже собрано 840,2 тыс. тонн. Цены на полях варьируются от 90 до 120 тг/кг, а средняя розничная цена за неделю снизилась на 3,9% и составила 194 тг/кг.





Для стабилизации цен Министерство торговли и интеграции подписало меморандум с Союзом картофелеводов и овощеводов, в котором зафиксировали обязательства сельхозпроизводителей по поставкам на внутренний рынок по заявкам акиматов и отпускную цену в ноябре - не более 145 тг/кг, а весной 2026 года - не выше 185 тг/кг с учетом хранения. Аналогичные соглашения заключены с АО "Арал туз" (снижение цены на соль на 18% - со 100 до 82 тг) и Ассоциацией яичных производителей (максимальная цена - 55 тг за штуку).





По итогам совещания Серик Жумангарин поручил Комитету по регулированию естественных монополий представить предложения по дальнейшему сдерживанию роста цен на регулируемые услуги, а акиматам - обеспечить доступ в овощехранилища партнеров СПК для установки видеокамер.